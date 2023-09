Incidenti oggi, 24enne morto a Potenza dopo scontro con guardrail/ Un 89enne deceduto in Friuli

Anche oggi, giovedì 7 settembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi avvenuti nel nostro Paese. Partiamo da quello accaduto fra Porcia e Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, dove ha perso la vita un signore 89enne, tale Giuseppe Vazzoler. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri quando la vittima era a bordo di un’auto che per cause ancora al vaglio delle autorità ha sfondato la recinzione ed è finita nel canale. In base alla ricostruzione, così come riferito dalla stampa locale, Vazzoler era in viaggio da Porcia a Pordenone ma ad un certo punto ha perso il controllo della sua auto, una Hyundai, all’altezza di una curva.

"Il porno azzera il cervello dei giovani"/ Psichiatra Cantelmi "Crea dipendenza e rende impulsivi"

L’auto ha sfondato la recinzione terminando la propria corsa impazzita in un canale: un impatto violentissimo. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando il personale medico e gli infermieri, accompagnati dagli uomini dei vigili del fuoco, sono giunti sul luogo segnalato, per l’89enne non vi era già più nulla da fare. La vettura era infatti già totalmente immersa nel canale e la vittima si trovava ancora nell’abitacolo, forse morta dopo l’impatto o a seguito di un annegamento. Ogni tentativo di rianimare l’anziano automobilista è stato vano e nonostante gli sforzi gli uomini dei soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ritorno a scuola, allarme “jet lag sociale”/ Esperta: come riabituare i giovani a ritmi da rientro in classe

INCIDENTI OGGI, 24ENNE MORTO A BRIENZA SUD

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Brienza, dove ha perso la vita un 24enne, tale Salvatore Molinaro.

Come riferito da Vulturenews.com, il ragazzo è rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto sulla fondovalle 598 dell’Agri, nei pressi di Brienza Sud: era a bordo di un’auto su cui viaggiava un’altra persona e forse per via di un colpo di sonno del conducente la vettura è finita contro il guardrail che purtroppo ha sfondato il parabrezza, colpendo il 24enne. Questi è stato trasportato in condizioni disperate presso l’ospedale San Carlo di Potenza dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. Illesa invece l’altra persona che viaggiava sull’auto.

Sciopero aerei 8 settembre: come ottenere il rimborso del biglietto/ “Servono scontrini e fatture”

© RIPRODUZIONE RISERVATA