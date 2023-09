Incidenti oggi, 28enne motociclista morto in Piemonte/ Un 23enne deceduto sul Gra a Roma

Quali sono gli incidenti più gravi delle ultime ore andremo a scoprirlo oggi, come sempre sulle nostre pagine. Elencheremo gli scontri più gravi che si sono verificati sulle strade italiane, a cominciare da quello accaduto in Piemonte, precisamente lungo la Strada Statale 25, in quel di Sant’Antonino di Susa: un ragazzo di soli 28 anni ha perso la vita.

La vittima si chiamava Gabriele Paleari, originario di Desio, ed è deceduto in quel di Candove assieme ad un’altra persona, un 75enne nativo di Gragnano, provincia di Napoli, ma residente del posto. Quest’ultimo era alla guida di una Chevrolet Matiz quando si è scontrato con il 28enne brianzolo a bordo invece di una moto, una Suzuki GSK R1000. Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Secondo la ricostruzione la moto avrebbe colpito l’auto sulla fiancata, e a causa della violenza la vettura si sarebbe addirittura ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Susa, ma per i due non vi è stato scampo.

INCIDENTI OGGI, 23ENNE MORTO SUL GRA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Roma, lungo il Grande Raccolto Anulare, dove un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita. Lo scontro mortale si è verificato nei pressi dell’uscito Nomentana: la vittima era a bordo di un’auto insieme ad un’altra persona quando è andato a sbattere violentemente contro il guard rail.

Il 23enne è morto sul colpo mentre l’altra persona presente nella vettura è stato soccorso ancora in vita ed ora si trova in ospedale ricoverato in gravi condizioni. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto: sono in corso gli accertamenti del caso. Una domenica quindi di sangue quella verificatasi sulle strade italiane con tre morti fra cui due ragazzi 20enni.

