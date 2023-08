Incidenti oggi 26 agosto/ Scontro tra pullman e tir sulla A4: diversi bambini feriti

Il bilancio degli incidenti di oggi, sabato 26 agosto 2023, ha al centro uno scontro tra un tir e un pullman avvenuto nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4, compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (Udine), in direzione Trieste. La corriera, che si è schiantata contro un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura, era affollata di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese. A bordo c’erano anche numerosi bambini.

I feriti, come riportato da Ansa, sono in totale quindici, di cui quattro gravissimi. Di questi sette sono minori. È stato necessario l’intervento dei pompieri per estrarli dalle lamiere e trasportarli in codice rosso in ospedale. In particolare, l’autista del pullman e un bambino erano rimasti intrappolati. Altre persone invece sono riuscite autonomamente ad abbandonare il mezzo, seppure doloranti. I volontari della Protezione Civile sono arrivati sul posto per assistere i passeggeri, molti dei quali in stato di choc. Il tratto autostradale è stato completamente chiuso al traffico in direzione Trieste.

INCIDENTI OGGI: UN CENTAURO MORTO A PESARO

Tra gli incidenti avvenuti oggi c’è anche quello che purtroppo ha provocato una vittima a Pesaro. Un sessantenne di Fano, L.R., mentre era in sella al suo scooter 125 con direzione di marcia Pesaro-Fano, arrivato all’altezza del bivio per la panoramica Ardizio, è stato travolto da un’auto che proveniva dalla direzione opposta e che doveva svoltare a sinistra. L’uomo è stato scaraventato sull’asfalto ed è morto sul colpo. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Urbino per i rilievi. È stata aperta un’inchiesta.

In Campania invece, nella periferia di Avellinomoto, una si è schiantata contro un camion che procedeva in direzione opposta e ha preso fuoco. Un ventiduenne è rimasto ferito e si trova attualmente ricoverato in ospedale.











