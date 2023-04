Incidenti oggi, 27enne morta a Palermo dopo frontale/ 63enne deceduto a Salerno

Scopriamo insieme anche oggi, lunedì 3 aprile 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, e cominciamo da quanto avvenuto lungo la Palermo-Catania, uno scontro gravissimo dove ha perso la vita una ragazza di soli 27 anni. Al chilometro numero 37, verso il capoluogo siciliano, una moto e un’auto sono venute a contatto, e dopo l’impatto la giovane è deceduta mentre altre due persone sono rimaste ferite fra cui una al momento in condizioni disperate.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Per permettere ai soccorsi di intervenire al meglio sui feriti, l’autostrada è stata chiusa nel tratto interessato, così come comunicato ieri dall’Anas: “L’autostrada A19 Palermo–Catania è temporaneamente bloccata al km 36,000, in località Termini Imerese, a causa di un incidente frontale, in cui viene segnalato un decesso. La carreggiata è chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorsoPersonale Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per consentire la riapertura al transito in sicurezza”. Sul posto si sono recati anche gli uomini dei vigili del fuoco oltre al 118: medici e personale sanitario ha tentato in ogni modo di rianimare la giovane ma per la stessa non vi è stato nulla da fare, deceduta sul colpo.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

INCIDENTI OGGI, 63ENNE DI SALERNO MORTO DOPO DUE SETTIMANE DI AGONIA

La vittima, stando a quanto fatto sapere dalla stampa locale, si chiamava Federica Albanese, mentre il ferito grave è S.G., di 28 anni, portato in elicottero presso il pronto soccorso di Termini Imerese. La 27enne stava vivendo una domenica spensierata in moto, e poche ore prima del dramma aveva postato alcune foto su Instagram della gita. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello che ha visto come vittima Cosimo Alessio, 63enne fratello dell’ex Juventus Angelo.

Era stato vittima di un incidente due settimane fa, e dopo un lungo ricovero ha purtroppo esalato ieri l’ultimo respiro. La vittima era rimasta coinvolta in un incidente in quel di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, uno scontro frontale con la sua auto contro un muro di recinzione di un canale. Angelo Alessio aveva riportato lesioni multiple agli arti, oltre ad un pesante trauma cranico e una ferita al torace: purtroppo non ce l’ha fatta.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA