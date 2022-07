Incidenti oggi, 29enne centauro morto a Como/ Donna 38enne deceduta sull’A4

Fra gli incidenti mortali che dobbiamo purtroppo segnalarvi oggi, anche quello con vittima un ragazzo di 29 anni, un motociclista che ha perso la vita nella giornata di ieri nel comasco. Attorno alle ore 14:00 il giovane si trovava in sella alla sua moto in via Varese in quel di Mozzate, cittadina della provincia di Como, quando, per cause ancora da accertare nel dettaglio, si è scontrato con un’auto.

L’impatto fra il centauro e il mezzo a quattro ruote è stato pesantissimo, visto che il 29enne è stato sbalzato dalla propria moto (un mezzo di grossa cilindrata), subendo poi traumi multipli a torace, bacino e una gamba. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando il personale sanitario è giunto sul luogo segnalato per il 29enne non vi era già più nulla da fare, visto che lo stesso è stato trovato in arresto cardiocircolatorio a causa dello choc pesantissimo subito dal suo corpo. E’ stato comunque trasportato con delle manovre ancora in corso presso l’ospedale di Varese ma il 29enne è deceduto all’arrivo nel nosocomio. Sul luogo dell’incidente, come specificato dall’edizione online de Il Giorno, si sono recati gli uomini del 118 con l’elisoccorso, quindi l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri.

INCIDENTI OGGI, MADRE MORTA SULL’A4: SALVA LA FIGLIA

Fra gli altri incidenti che andiamo a raccontarvi oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri lungo l’autostrada A4, precisamente in Veneto, al casello di Montebello (provincia di Vicenza). Un’auto ha tamponato un mezzo pesante, e la donna che era al volante è morta sul colpo: salva invece la figlia che viaggiava con lei. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, come si legge sempre su Il Giorno, non è ben chiaro come la donna abbia tamponato un camion fermo in una piazzola di sosta, finendo poi sotto lo stesso mezzo. Un impatto che è stato fatale per la mamma marocchina di 38 anni, residente in Romania. Fortunatamente illesa la bambina che era nell’auto, e che è stata estratta da degli operai che in quegli istanti stavano lavorando al taglio dell’erba.

