Incidenti oggi, 26enne morto investito sul Gra/ A Firenze scontro fra auto e runner

Anche per oggi, venerdì 29 luglio 2022, sono diversi gli incidenti mortali che dobbiamo purtroppo segnalarvi, a cominciare da quello avvenuto nella giornata di ieri sul Grande Raccordo Anulare, la tangenziale esterna di Roma. All’altezza del chilometro 55, in carreggiata esterna fra Colombo e Pontina, un giovane è stato travolto e scaraventato per diversi metri. In base alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, attorno alle ore 13:00 la vittima si trovava alla guida della propria auto quando si è fermato sulla corsia di emergenza molto probabilmente per un guasto al proprio mezzo.

E’ quindi sceso dalla vettura proprio mentre passava un mezzo pesante, per un impatto violentissimo. Immediato l’arrivo degli uomini del 112, ma quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, deceduta sul colpo. A morire un ragazzo di 26 anni, e non è chiaro se lo stesso indossasse il giubbotto caratifrangente, e bisognerà anche accertare se il camion procedesse entro i limiti di velocità consentiti, così come sottolineato dai colleghi di Fanpage.

INCIDENTI OGGI, 30ENNE INVESTITA A MERCATALE

Fra gli incidenti che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto nelle scorse ore a Mercatale, in provincia di Firenze, dove una donna è stata investita e uccisa mentre stava facendo jogging. Lo scontro è avvenuto sulla sp 92 “Grevigiana per Mercatale”, e la vittima, come scrive La Nazione, si chiamava Sara Bortoli, di neanche 30 anni.

Secondo quanto riferito dall’automobilista che l’ha investita, sarebbe stato accecato dal sole e non avrebbe visto la runner in strada, all’altezza del Tondo alle Corti. Un triste scherzo del destino ha voluto che in quello stesso punto, nel 2011, moriva la giovane Benedetta Mastropietro, dopo un incidente con un autobus. L’incidente che ha coinvolto Sara Bartoli è avvenuto attorno alle ore 19:30 di mercoledì 27 luglio, e nonostante l’automobilista alla guida si sia fermato per prestare immediato soccorso alla ragazza, per la stessa non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo il violento impatto.

