Incidenti oggi, 23enne centauro morto a Brescia/ Torino, furgone si ribalta in A5

E’ giovedì 28 luglio 2022 e anche oggi andremo a segnalarvi gli incidenti più gravi avvenuti nelle scorse ore sulle strade italiane. Partiamo da quello che senza dubbio è il più significativo, ovvero, uno scontro avvenuto nel bresciano in cui ha perso la vita un giovane centauro. L’incidente, come scrive BresciaToday, si è verificato di preciso a Sale Marasino, in provincia di Brescia, località di cui la vittima era originaria. A morire è stato un 23enne, che ieri pomeriggio era a bordo della propria moto quando, non si capisce bene come, ha urtato ad un certo punto un furgone.

Terremoto oggi Macerata M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

Il giovane sarebbecaduto violentemente a terra e finendo nella corsia opposta, ma proprio in quel momento stava giungendo da quelle parti un’automobile che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, investendo il ragazzo. La tragedia è avvenuta attorno alle ore 17:30 all’incrocio tra via Provinciale e via Roma, e purtroppo per il 23enne non vi è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo dell’ambulanza, chiamata dai vari testimoni che hanno assistito alla terribile scena. I sanitari hanno trovato il ragazzo in condizioni disperate e nonostante i vari tentativi di rianimarlo alla fine il centauro è deceduto.

Bollettino vaccini covid oggi 28 luglio/ 139,4 milioni di dosi somministrate

INCIDENTI OGGI, GRAVE 23ENNE DI SETTIMO TORINESE

Fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi anche uno che si è verificato lungo l’autostrada Torino-Monte Bianco, quella che dall’Italia porta alla Valle d’Aosta e alla Francia.

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 luglio 2022, fra gli svincoli di Settimo Torinese e Volpiano, in direzione della Valle d’Aosta, un furgone della Fiat, un Doblò, ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata, e ribaltandosi più volte in un campo di granturco. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 ma anche quelli dei vigili del fuoco di Volpiano, la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa. Il guidatore del mezzo era un 23enne italiano residente a Settimo Torinese che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo il grave impatto: non è fortunatamente deceduto ma è stato trovato in condizioni serie ed ora si trova in prognosi riservata presso il Cto di Torino.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 28 luglio/ -23 ricoveri, positività 18.3%

© RIPRODUZIONE RISERVATA