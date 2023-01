Incidenti oggi, 35enne morto sulla Telesina/ Frontale auto-tir: morto dopo agonia

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi in Italia, scontri che hanno causato delle vittime sulle strade del nostro Paese. Fra gli episodi più drammatici segnaliamo quello avvenuto in provincia di Caserta, dove è morto un ragazzo di soli 35 anni. L’incidente si è verificato non oggi ne tanto meno ieri, ma 72 ore fa, e dopo una lunga agonia ha esalato l’ultimo respiro. Il 35enne era ricoverato presso l’ospedale «Ave Gratia Plena» di Piedimonte Matese a seguito di uno scontro avvenuto sulla Telesina.

La vittima era alla guida della sua auto quando si è scontrata frontalmente con un tir, un impatto violentissimo che purtroppo ha lasciato lo stesso automobilista in condizione disperate, poi spirato nella giornata di ieri. Il mezzo pesante, come riferito dagli organi di informazione online, proveniva da Andria, in Puglia, e dopo l’impatto con l’auto guidata dal 35enne è finito fuori strada, terminando la sua corsa in una scarpata. Diverso invece il destino dell’auto del 35enne che ha sbattuto violentemente contro il guard rail.

INCIDENTI OGGI, 35ENNE MORTO IN PROVINCIA DI CASERTA: IL CORDOGLIO SOCIAL

Anche il camionista è rimasto ferito nell’incidente ma come detto sopra ad avere la peggio è stato l’automobilista, che ancora in vita è stato soccorso in condizioni molto critiche e ricoverato in ospedale in codice rosso. Il giovane era originario di Alife, precisamente in località Torrione, ed era molto conosciuto in tutto il paese.

Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo del 35enne, a cominciare da quella della società calcistica Virtus Alife, che tramite i social ha pubblicato un post in cui si legge: «si stringe attorno alla famiglia Carpentino e partecipa al dolore che ha colpito il nostro calciatore Marcello Carpentino per la prematura scomparsa del suo caro zio Antonio. Alle famiglie le nostre più sentite condoglianze». Purtroppo la strada statale 372 Telesina ha causato numerose vittime negli scorsi anni, l’ultima appunto poche ore fa. Resta da capire la dinamica ed eventuali responsabilità: le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

