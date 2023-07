Incidenti oggi, 37enne ciclista investito e ucciso a Bergamo/ Un 60enne morto a Brindisi

Come ogni giorno anche oggi, lunedì 17 luglio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti stradali peggiori avvenuti sul nostro territorio. Cominciamo da quanto accaduto in Puglia, precisamente in provincia di Brindisi, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita. L’episodio, come riferito dai media locali, si è verificato di preciso lungo la strada statale 172 fra il tornante della Vernisina e Laureto.

Il 60enne era a bordo di una moto da enduro che è finita fuori strada per delle cause ancora in corso di accertamento: la vittima era un commercialista originario di Fasano, nel brindisino, e quando gli uomini del soccorso stradale si sono recati sul luogo del sinistro, per la vittima non vi è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi del personale del 118, alla fine i medici si sono dovuti arrendere, decretandone il decesso sul posto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale nonché i vigili che hanno fatto scattare le indagini per ricostruire nel dettaglio cos’accaduto anche se sembra che il 60enne abbia fatto tutto da solo.

INCIDENTI OGGI, MORTO 37ENNE CICLISTA DELLA BERGAMASCA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Bergamo, precisamente a Schilpario, dove ha perso la vita un ciclista. La vittima aveva 37 anni e si chiamava Damiano Bianchi, di professione autista di autobus: stava facendo una pedalata quando è stato travolto da un’auto presso il Passo del Vivione.

La vettura stava svoltando per parcheggiare ed evidentemente non ha visto il ciclista, in ogni caso per il 37enne non vi sarebbe stato nulla da fare, morto sul colpo. Anche in questo caso l’intervento del personale medico del 118 non è valso a nulla, e sul luogo si era recato anche l’elisoccorso che però è stato rimandato al mittente. Damiano Bianchi, il 37enne rimasto ucciso nell’incidente, era un grande appassionato di due ruote e ogni settimana era solito macinare chilometri nella zona della bergamasca.

