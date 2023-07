Incidenti oggi, scontro auto-tir: un morto e tre feriti in A4/ Una vittima anche a Cosenza

Tanti gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, gli scontri più drammatici verificatisi sulle strade italiane che hanno causato vittime o feriti in condizioni critiche. Partiamo da quello registrato a Dolo, in provincia di Venezia, dove un uomo ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, fra cui due bambini. L’episodio, come riferito dall’Adnkronos, si è verificato di preciso non troppo distante dall’area di Servizio di Arino, direzione Milano: l’auto, una vettura con targa svizzera, è finita contro un mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta.

Uno sconto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo all’automobilista alla guida dell’auto. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo dell’impatto i vigili del fuoco, nonché la polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada, oltre ai sanitari. Per l’autista non c’è stato nulla da fare, morto sul colpo a seguito delle gravissime lesioni, mentre i tre ragazzi sono stati stabilizzati e quindi trasferiti tutti in codice rosso presso gli ospedali di Mestre e di Padova dove si trovano tutt’ora. Pesantissima la ripercussione sul traffico autostradale, visto che sull’A4 si sono create code fino a dieci chilometri che solo dopo diverse ore si sono smaltite.

INCIDENTI OGGI, UNA DONNA MORTA A COSENZA

Fra gli incidenti peggiori che dobbiamo riportarvi oggi su queste pagine anche quello avvenuto a Tortora, in provincia di Cosenza (Calabria), dove una donna ha perso la vita e cinque persone sono rimaste ferite.

Lungo la strada statale cosentina, al chilometro 244-700, tre vetture sono venute a contatto, precisamente una Fiat Tipo, una Megane e una Hyuindai. Un maxi tamponamento che non ha lasciato scampo ad una donna, morta sul colpo. Coinvolto anche un bambino, le cui condizioni fisiche non sono però state rese note. Massiccio il dispiegamento dei mezzi di soccorso, leggasi un’elicottero, due ambulanze e una pattuglia della polizia stradale. Anche in questo caso si sono venuti a creare diversi chilometri di coda.

