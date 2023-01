Incidenti oggi, 61enne morto dopo frontale in Sardegna/ Una vittima anche a Brescia

Andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi o nelle ultime ore sul nostro territorio. Fra gli scontri più drammatici spicca senza dubbio quello accaduto in Sardegna, precisamente sulla strada statale 597, in località Ozieri. Un uomo di 61 anni ha perso la vita dopo che, a bordo della sua auto, è andato a sbattere violentemente contro un mezzo pesante che viaggiava in direzione Olbia.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri ed è stato fatale per il 61enne, visto che lo stesso è morto sul colpo. L’uomo, in base alla ricostruzione riportata dall’Unione Sarda, stava procedendo verso Sassari, e molto probabilmente a causa di un malore o di una distrazione ha perso il controllo della propria auto, sbattendo contro l’autoarticolato che percorreva lungo la direzione opposta alla sua, verso Sassari. L’autista del tir avrebbe tentato di evitare l’impatto con l’auto ma non c’è stato modo e alla fine lo scontro è stato inevitabile. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza ma il 61enne è stato dichiarato morto sul luogo a seguito delle gravissime ferite riportate.

INCIDENTI OGGI, 82ENNE MORTO A BRESCIA DOPO ESSERE STATO INVESTITO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto sulla tangenziale Ovest in via Milano a Brescia. Attorno alle ore 16:00 di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, un uomo di 82 anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Non è ben chiaro cosa ci facesse sulla tangenziale, assolutamente vietata per la due ruote, fatto sta che un furgone ha preso in pieno l’82enne: l’impatto è stato violentissimo e quando l’anziano signore ha sbattuto violentemente a terra non si è più mosso. Immediato l’arrivo dei soccorsi, a cominciare dall’ambulanza e dall’auto medica, ma per il ciclista non vi è stato nulla da fare: fatali le lesioni riportate a seguito del violentissimo scontro con il furgone. Da stabilire eventuali responsabilità ma il quadro della situazione sembrerebbe essere certo.

