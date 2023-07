Incidenti oggi, 47enne morto in bici a Roma/ A Udine un 72enne travolto da un bus

Andiamo a fare il punto anche oggi sui principali incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore in Italia, scontri che hanno purtroppo causato vittime o feriti gravi. Partiamo da quanto accaduto a Nettuno, noto comune della provincia di Roma, dove ha perso la vita un uomo di 47 anni. La vittima si trovava a bordo della sua bicicletta e stava percorrendo via Riviera Guido Egidi, quando è stato travolto da un’auto.

L’uomo, originario di Napoli, ha subito un impatto violentissimo al punto da morire sul colpo: sul posto si sono recati gli uomini del 118 ma ogni tentativo di rianimare il ciclista è stato vano e alla fine ne è stato dichiarato il decesso sul posto. Coinvolta nell’incidente una Smart condotta da uno studente 18enne, che stava guidando l’auto con a bordo un coetaneo, e in base ad una prima ricostruzione sembra che la bici sia stata tamponata nella parte posteriore dell’auto per delle cause ancora da accertare: non si sarebbe quindi trattato di un investimento frontale.

INCIDENTI OGGI, 72ENNE INVESTITO DA PULLMAN A UDINE

L’intera dinamica è comunque ancora al vaglio degli inquirenti, e si sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Il 18enne alla guida dell’auto è stato portato in ospedale al Policlinico Tor Vergata per degli accertamenti, mentre la sua auto è stata sequestrata.

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Dignano, in provincia di Udine, dove ha perso la vita un anziano di 72 anni, tale Alberto Paulitti. L’uomo è stato investito da un pullman per cause ancora da accertare: uno scontro gravissimo che ha fatto allertare l’ambulanza e l’elisoccorso ma quando il personale del 118 ha preso in carico l’investito per il 72enne non vi era già più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate dopo l’investimento e alla fine agli operatori sanitari non è rimasto altro che decretarne il decesso sul posto.

