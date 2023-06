Incidenti oggi, 48enne motociclista morto a Sondrio/ Imola, investito 76enne ciclista

Sono tanti gli incidenti gravi che dobbiamo segnalarvi anche oggi, lunedì 19 giugno 2023, scontri avvenuti sulle strade italiane. Partiamo da quello registrato a Teglio, in provincia di Sondrio, dove un motociclista di 48 anni ha perso la vita. Stando a quanto riferito dalla stampa, la vittima, a bordo di una Kawasaki, si è scontrata con un 55enne in sella ad un’altra moto, un uomo di Paderno Dugnano, provincia di Milano.

Sul posto il personale del soccorso che non ha potuto che constatare il decesso del più giovane dei due motociclisti, mentre l’altro è stato ricoverato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni critiche e in prognosi riservata. In base alla ricostruzione di quanto accaduto uno dei due mezzi si stava dirigendo verso il Passo dell’Aprica mentre l’altro stava scendendo dai tornanti: uno dei due conducenti pare abbia tagliato la curva, di conseguenza avrebbe impattato contro l’altro, per uno scontro che è stato devastante e purtroppo fatale. I carabinieri hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti: le due moto sono andate completamente distrutte.

INCIDENTI OGGI, 40ENNE MORTO A SPOLETO, VITTIMA ANCHE A IMOLA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in quel di Spoleto, in provincia di Perugia, dove anche in questo caso ha perso la vita un motociclista di 40 anni. La vittima si è scontrata con un’auto e il tratto di strada interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico per permettere i migliori soccorsi: si tratta del secondo incidente mortale in due giorni nella stessa zona.

Infine, fra gli incidenti più gravi di oggi, segnaliamo quello avvenuto in provincia di Imola, precisamente a Giardino. Un ciclista 76enne è morto dopo uno scontro con un’auto. Una vettura guidata da un 21enne avrebbe tamponamento l’anziano sulle due ruote, facendogli fare un volo di diversi metri: l’automobilista è stato accusato di omicidio stradale.

