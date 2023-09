Incidenti oggi, 50enne camionista morto a Brescia/ A Taranto auto contro pilone: una vittima

Scopriamo insieme anche oggi quali sono i principali incidenti stradali verificatisi nelle ultime ore in Italia, e partiamo subito da quello accaduto in provincia di Brescia, precisamente nel comune di Marone. Nella giornata di ieri un uomo di 50 anni è morto dopo che a bordo del proprio camion si è scontrato con un’auto. Secondo la ricostruzione fornita dai media locali, a seguito del violento impatto, il veicolo più grande dei due è uscito fuori strada, precipitando per 60 metri di sotto, sulla ferrovia e sulla pista ciclabile. A bordo vi era appunto il suddetto cinquantenne che purtroppo ha perso la vita sul colpo.

Nel giro di qualche minuto si sono recati sul luogo dell’incidente gli uomini del soccorso, a cominciare dal personale medico del 118, ma quando hanno preso in carico il guidatore per lui non vi era già più niente da fare. Il 50enne è stato estratto con estrema fatica dalle lamiere, e alla fine ne è stato dichiarato il decesso sul posto. Alla guida dell’auto vi era invece un 29enne che ha riportato un forte trauma toracico e addominale, e che è stato poi trasportato in codice giallo presso l’ospedale Civile di Brescia: non è ritenuto in pericolo di vita dai sanitari.

INCIDENTI OGGI, 50ENNE MORTO A TARANTO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che è avvenuto in Puglia, precisamente a Monacizzo porta a Pulsano, località in provincia di Taranto. Anche in questo caso ha perso la vita un 50enne, deceduto a seguito delle ferite riportate dopo uno scontro avvenuto lungo la strada provinciale 123.

La vittima, in base alla ricostruzione, era alla guida di un’auto Nissan quando è uscito di strada, schiantandosi contro un pilone in cemento, per poi terminare la propria corsa in un vigneto. Anche in questo caso l’arrivo dei sanitari è stato tempestivo ma per l’uomo alla guida non vi è stato nulla da fare.

