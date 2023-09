Incidenti oggi, 22enne morto in moto a Catania/ Un motociclista deceduto anche ad Arezzo

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 21 settembre 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello registrato a Catania, nel quartiere di San Cristoforo, dove è morto un ragazzo di soli 22 anni. La vittima si chiamava Manuel Puglisi ed era abbastanza conosciuta in quanto un giovane calciatore cresciuto fra le fila dei rossoazzurri e che aveva giocato anche con Messina, Paternò e Biancavilla. Secondo quanto scritto da La Sicilia, il 22enne era a bordo di una moto quando ha perso il controllo, finendo poi fuori strada e morendo sul colpo: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo dello schianto, per il giovane calciatore non vi era già più nulla da fare.

Attraverso una nota ufficiale il Catania ha voluto esprimere il cordoglio per la morte di Puglisi: “Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi”. Così invece il Paternò, club in cui il 22enne ha giocato fra il 2020 e il 2022: “Una tragedia incredibile quella che ha svegliato il Paternò Calcio con la prematura scomparsa di Manuel, nostro giocatore delle stagioni precedenti. Il Paterno’ Calcio, incredulo, esprime il mio sincero cordoglio alla famiglia Puglisi. Ciao Manu, un abbraccio vero da parte di tutti noi”.

INCIDENTI OGGI, 31ENNE MORTO AD AREZZO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto in quel di Borro, comune della provincia di Arezzo, dove un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito lungo la strada provinciale 3.

Secondo quanto riportato, i due erano a bordo di una motocicletta e per un 31enne non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo. Ferito in maniera grave l’altro motociclista rimasto coinvolto, un 35enne che una volta soccorso è stato trasportato presso l’ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, si sa che i due sono stati rinvenuti ieri, diverse ore dopo l’incidente.

