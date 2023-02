Incidenti oggi, 55enne camionista morto a Brescia/ A Como deceduto un 86enne

Andiamo a scoprire quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi o nelle ultime ore in Italia. Partiamo da quello accaduto lungo le strade della provincia di Brescia dove è morto un uomo di soli 55 anni. Come riferito da BresciaToday, lo scontro si è verificato lungo la strada statale 42, quella che collega la Valcamonica alla Valcavallina. Non è ben chiaro cosa sia successo, fatto sta che il 55enne, a bordo di un furgone che trasportava acqua minerale, ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada e terminando la propria corsa impazzita ribaltandosi.

Secondo quanto emerso, pare che il camionista sia morto sul colpo visto che quando gli uomini del soccorso si sono recati sul luogo segnalato per lo stesso non vi sarebbe stato più nulla da fare. I soccorritori lo hanno infatti trovato intrappolato privo di vita tra le lamiere del proprio mezzo, in un dirupo che costeggia la stessa Statale. Una volta lanciato l’allarme si era alzato in volo anche l’elisoccorso, ma il velivolo è stato poi fatto rientrare una volta accertata la gravità delle ferite. La strada interessata dallo scontro è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, provocando non poche ripercussioni sul traffico locale.

INCIDENTI OGGI, 86ENNE INVESTITO A COMO MORTO DOPO TRE GIORNI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como, dove un uomo di 86 anni ha perso la vita.

La vittima, Luciano Bianchi, era stato investito lo scorso 14 febbraio lungo la strada statale dei Giovi, e nella giornata di ieri, dopo tre giorni di agonia, ha purtroppo esalato l’ultimo respiro. L’anziano signore era stato centrato in pieno da un uomo alla guida di una Toyota Yaris che dopo l’investimento si era immediatamente fermato dando l’allarme: quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato l’86enne era già in condizioni gravissime, e purtroppo nelle scorse ore è morto all’ospedale di Varese dove era ricoverato da tre giorni.

