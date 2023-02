Incidenti oggi/ 18enne morto in moto a Milano: il decesso dopo scontro con auto

Anche oggi, venerdì 17 febbraio 2023, dobbiamo purtroppo segnalarvi incidenti gravi che hanno causato delle vittime. Fra gli scontri più drammatici spicca senza dubbio quanto avvenuto ieri a Milano, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 18 anni. La vittima si chiamava Davide Rosticci e si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato contro un’auto per cause ancora da accertare.

Quando il giovane è stato soccorso si è subito capito che le sue condizioni fossero serie, e nel giro di poche ore ha purtroppo esalato l’ultimo respiro. Non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto fatto sta che la moto del 18enne dopo lo scontro ha preso fuoco, mentre il ragazzo è stato portato in gravi condizioni presso l’ospedale San Carlo di Milano dove è appunto deceduto. Sul posto si sono recati gli uomini del 118, dei vigili del fuoco nonché gli agenti della polizia locale, ma per il ragazzo purtroppo non vi è stato nulla da fare.

INCIDENTI OGGI, MORTO IL 18ENNE DAVIDE: I MESSAGGI DI CORDOGLIO SUI SOCIAL

“Tutta la comunità parrocchiale si unisce al dolore della famiglia Rosticci per il decesso del giovane Davide avvenuto in un incidente stradale. Vogliamo riunirci in preghiera stasera (ieri ndr) alle ore 21 in chiesa per manifestare il nostro affetto a Davide e alla sua famiglia così duramente colpita e agli amici della ASD Polisportiva Assisi. Il Dio della consolazione possa essere vicino a tutti i suoi cari”, è la nota Facebook della parrocchia milanese di San Giovanni Battista alla Creta, nel quartiere Assisi, e dell’Oratorio Assisi.

Così invece la Polisportiva Assisi di via dell’Usignolo, dove il ragazzo giocava a calcio a 7: “La scomparsa di Davide colpisce tutti, grandi e piccoli. La Polisportiva sospende da oggi sino a domenica compresa tutti gli allenamenti e le gare in casa e fuori casa”. Secondo quanto riporta Repubblica pare che l’auto con cui si è scontrata il 18enne non avrebbe dato la precedenza allo stesso centauro: nei prossimi giorni proseguiranno le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.











