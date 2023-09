Incidenti oggi, 68enne investita sulle strisce a Vermezzo/ Scontro auto-tir a Foggia, morto 60enne

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 23 settembre 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore sulle strade del nostro Paese. Cominciamo subito da quanto accaduto a Milano, precisamente in località Vermezzo con Zelo, dove una donna di 68 anni ha perso la vita. La vittima, Maria Vincenza Simona, stava attraverso la strada in via Piave quando è stata investita da un’auto che transitava in quegli istanti. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Assago sembra che la donna stesse correndo per raggiungere l’autobus quando è stata appunto centrata in pieno da una vettura.

La pensionata era comunque sulle strisce pedonali al momento dell’investimento ma il conducente del veicolo non è riuscito a frenare in tempo. Alla guida dell’auto vi era un 33enne, un agricoltore della zona, che è stato sottoposto ad alcoltest e che è risultato negativo. In seguito è scattata comunque come da prassi la denuncia per omicidio stradale e la sua auto è stata posta sotto a sequestro dai militari di Assago. Da segnalare che il guidatore si è subito fermato a soccorrere la donna ed ha chiamato gli uomini del 118 ma quando il personale sanitario è giunto sul luogo segnalato per la donna non vi era già più niente da fare.

INCIDENTI OGGI, 60ENNE MORTO A FOGGIA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Foggia dove un uomo di 60 anni ha perso la vita a seguito di un devastante scontro fra la sua auto e un tir. L’episodio è avvenuto di preciso lungo la strada statale 16, in quel di San Severo, e la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori è stata alquanto scioccante: un’Alfa Romeo Stelvio era sventrata sul lato del guidatore con un tir messo di traversa sulla strada.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma si sa che auto e tir viaggiavano nella stessa direzione. Purtroppo per il 60enne a bordo del SUV di Arese non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo dopo il devastante scontro. Ferito in maniera lieve invece il camionista: da capire eventuali responsabilità.

