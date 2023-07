Incidenti oggi, 69enne morto a Bolzano dopo frontale/ Furgone in scarpata a Canizei

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 1 luglio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia nelle ultime ore, a cominciare da quanto avvenuto ad Egna, in provincia di Bolzano, sulla strada statale del Brennero. Un altoatesino di 69 anni è morto a seguito di uno scontro frontale avvenuta fra una vettura e un camion che stava trasportando asfalto.

Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al guidatore del mezzo “leggero”, morto di fatto sul colpo. L’uomo è infatti rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo senza vita dell’automobilista. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate dopo lo scontro. Illeso invece il camionista, comunque sotto choc dopo quanto accaduto, mentre il traffico locale ha subito delle pesanti ripercussioni tenendo conto che la strada è rimasta bloccata per un paio di ore.

INCIDENTI OGGI, FURGONE PRECIPITATO A CANIZEI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quanto accaduto nella giornata di ieri a Canazei, in provincia di Trento, dove un furgone è uscito di strada precipitando in una scarpata. Il bilancio è di sei feriti di cui uno di 11 anni, e fortunatamente non si è verificato alcun decesso. L’episodio è avvenuto precisamente lungo la SS242, strada che dalla valle di Fassa porta in Val Gardena.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che il furgone ha perso il controllo ed è finito in una scarpata, ma non si sa se per un errore autonomo o se per un’eventuale responsabilità altrui. La dinamica è ancora al vaglio delle polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso, e i feriti più gravi in totale sono quattro ma fortunatamente nessuno risulta essere in pericolo di vita.

