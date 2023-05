Incidenti oggi, 77enne morta in provincia di Bari/ Due giovani feriti a Cantù

Quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore lo andremo a scoprire anche oggi nel consueto appuntamento della giornata in cui andremo appunto ad elencare gli scontri più gravi verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto a Bari, precisamente in quel di Putignano, dove ha perso la vita una signora anziana. La vittima, come riferito dalla stampa locale aveva 77 anni, e si chiamava Carolina Sportelli. La donna era rimasta coinvolta in un incidente nella giornata di domenica, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto.

Brexit, nuove restrizioni import ortofrutta UE/ "Scaffali supermercati saranno vuoti"

L’episodio si è verificato di preciso in viale Federico II, nei pressi del supermercato Famila, e la 77enne era stata soccorsa in condizioni disperate dopo che cadendo aveva sbattuto la testa in maniera molto violenta. Illeso invece il conducente dell’auto che è stato il primo a soccorrere la donna e a chiamare i soccorsi: l’ambulanza, quando è giunta sul luogo segnalato, ha prestato le prime cure all’anziana, per poi trasportala in codice rosso in ospedale dove è morta purtroppo nella giornata di ieri.

Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “Il posto di una madre è insostituibile”

INCIDENTI OGGI, DUE GIOVANISSIMI FERITI A CANTU’

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Cantù, nota cittadina della provincia di Como. In viale Madonna un’auto e una moto sono venute a contatto, e nell’impatto due giovanissimi sono rimasti feriti in maniera grave.

Secondo quanto riportato da PrimaComo l’impatto sarebbe avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Alberto da Giussano, e resta da capire nel dettaglio quanto accaduto. Si sa che nello scontro fra l’auto e una moto sarebbero rimaste coinvolte tre persone, fra cui una ragazza di soli 17 anni e un giovane di 18. Sul luogo si sono recati in codice rosso le ambulanze della Croce Rossa di Lentate e di Cantù, insieme a un’auto medica e alla Polizia locale. Dopo i primi soccorsi i mezzi sono andati in ospedale in codice giallo e fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Benevento

© RIPRODUZIONE RISERVATA