Incidenti oggi, 78enne motociclista morto a Bari/ Un centauro deceduto anche a Trento

Ecco quali sono stati anche oggi, lunedì 7 agosto 2023, i principali incidenti che si sono verificati sulle strade del Belpaese. Cominciamo da quello avvenuto in provincia di Trento, precisamente lungo la strada statale 612 della val di Cembra, all’altezza di Valda (comune di Altavalle), dove un motociclista ha perso la vita. Da quanto emerso sembra che la vittima abbia fatto tutto da sola: era a bordo della sua moto quando ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, finendo fuori strada autonomamente.

Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri mezzi e quando gli uomini del soccorso (chiamati da un passante che ha notato la scena), sono giunti sul luogo segnalato, per il centauro non vi era ormai più nulla da fare: le ferite riportate sono infatti risultati troppo gravi e alla fine il personale sanitario non ha potuto fare altro che decretarne il decesso sul luogo dell’impatto. Sul posto anche i carabinieri di Cavalese, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, nonché i vigili del fuoco. Presente anche l’elisoccorso che però è stato in seguito rimandato indietro alla luce della morte del motociclista.

INCIDENTI OGGI, UN UOMO E’ MORTO A BARI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Bari e che ha visto la morte, anche in questo caso, di un centauro. L’episodio è avvenuto precisamente in via Fanelli, in quel del capoluogo pugliese, all’altezza di un incrocio. Un uomo, il 78enne Domenico Basile residente a Carbonara, si trovava in sella alla sua motocicletta quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato violentemente con un’auto di grossa cilindrata.

Anche in questo caso è stato tempestivo l’intervento di personale sanitario e forze dell’ordine, ma alla fine il 78enne non ce l’ha fatta a causa delle gravi lesioni riportate. Le autorità verificheranno le condizioni del conducente dell’auto coinvolta nello scontro, così come riferito dal Corriere della Sera.

