Incidenti oggi, un morto e 4 feriti dopo scontro fra auto a Brindisi/ Una vittima anche a Catanzaro

Anche oggi, sabato 5 agosto 2023, scopriamo insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nel nostro Paese nelle scorse ore. Partiamo subito da quanto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Brindisi, di preciso a Fasano, dove una persona è morta mentre altre quattro sono rimaste ferite. Come riferito dalla stampa locale, la vittima è una donna di ottantatre anni, mentre fra le persone coinvolte vi era anche un bimbo di quattro anni e mezzo. L’incidente, drammatico, si è verificato di preciso dopo le ore 14:00 di ieri, venerdì 4 agosto 2023, lungo la strada provinciale nove che collega le località di Cisternino a Speziale.

L’83enne è rimasta vittima di uno scontro fra due utilitarie, una Fiat Panda e una Citroen C1, e a bordo di quest’ultima vi era la persona deceduta assieme ad un passeggero che risulta essere ferito in gravi condizioni e che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Le altre tre persone ferite si trovavano a bordo della Fiat Panda che ha concluso la sua folle corsa contro un muretto. Alla polizia locale sono stati affidati i rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, ANZIANO MORTO DOPO RIBALTAMENTO CON TRATTORE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Catanzaro, precisamente nel comune di Miglierina. In questo caso ha perso la vita un uomo classe 1948, di anni 75, che si è ribaltato mentre si trovava alla guida del suo trattore. Un episodio che purtroppo spesso e volentieri vi riportiamo e che è appunto risultato fatale per l’anziano ultrasettantenne.

Una volta lanciati i soccorsi sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco nonché il personale sanitario del 118, ma quando hanno preso in cura il 75enne per lo stesso non vi era già più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito del ribaltamento. L’uomo è infatti rimasto incastrato sotto il peso del mezzo agricolo e di fatto è morto praticamente sul colpo per via delle gravissime lesioni riportate.

