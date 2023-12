Incidenti oggi, 80enne morto dopo frontale a Itri/ A Novi Ligure auto nel fossato: deceduto il guidatore

Scopriamo insieme anche oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, quali siano stati i principali incidenti che si sono verificati sulle strade italiane nelle scorse ore. Cominciamo da quello avvenuto nella regione Lazio, precisamente in quel di Itri, in provincia di Latina. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un uomo di 80 anni ha perso la vita a seguito di un gravissimo scontro avvenuto con un’altra auto.

L’episodio si è verificato di preciso lungo la via Appia, nei pressi del ponte San Rocco. Un anziano signore del luogo era a bordo della sua auto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo contro un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, e terminando poi la corsa contro il muretto del ponte. Non è ben chiaro se l’uomo abbia accusato un malore alla guida, fatto sta che quando sono intervenuti gli uomini del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano signore, già senza vita nonostante i vari tentativi di rianimazione. Solamente ferito in maniera lieve il guidatore dell’altra vettura coinvolta.

INCIDENTI OGGI, UOMO DECEDUTO AD ALESSANDRIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Alessandria, in Piemonte. Lungo la strada provinciale fra Bosco Marengo e Fresonara, un’auto su cui viaggiava una persona è finita in un fosso pieno d’acqua. Sembra che l’automobilista abbia fatto tutto da solo visto che non sono state trovate tracce che facciano pensare al coinvolgimento di un altro mezzo.

Quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo dell’incidente hanno trovato l’automobilista già morto, anche se bisognerà capire se il decesso sia avvenuto per l’impatto oppure per annegamento. Sul posto si sono recati anche i carabinieri che hanno avviato tutte le indagini per ricostruire l’accaduto, di modo da comprendere effettivamente cosa sia accaduto e se realmente l’automobilista abbia fatto tutto da solo.

