Incidenti oggi, auto contro albero a Modena: morto 25enne/ Scontro sulla A4, coinvolti 5 mezzi

Il bilancio degli incidenti oggi in Italia è drammatico. A Massa Finalese, frazione del comune di Finale Emilia, in provincia di Modena, un venticinquenne è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero al km 59 della strada provinciale 468 per cause ancora da chiarire. Il dramma è avvenuto nella notte, poco dopo la mezzanotte. Il ragazzo è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite. La vittima, M.M., era originaria di San Felice sul Panaro.

I soccorritori, al momento del loro arrivo, si sono ritrovati di fronte ad uno scenario terribile. L’abitacolo della vettura infatti è stato spezzato in due. Poi è rimbalzato, finendo nel canale, mentre altri rottami sono volati nel campo adiacente alla strada. Ai Vigili del Fuoco sono state necessarie diverse ore per estrarre il corpo del conducente, ormai privo di vita, dal mezzo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.

INCIDENTI OGGI: SCONTRO TRA 5 MESSI SULLA A4 MILANO-BRESCIA

Tra gli altri incidenti di oggi c’è anche quello che sulla A4 Milano-Brescia ha coinvolto cinque mezzi questa mattina. Il tratto interessato è quello all’altezza tra Seriate e Bergamo. Erano circa le 8.30 quando al km 173 si sono scontrati tre camion, un furgone e un’automobile. È ancora da chiarire la causa del sinistro ed eventuali responsabilità. Uno degli automezzi di grande dimensione si è ribaltato. È per questo motivo che è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per metterli in sicurezza.

L’accaduto ha provocato il ferimento di due donne e quattro uomini di età compresa tra i 31 e i 70 anni. Nessuno però è in pericolo di vita. I sanitari del 118 hanno prestato le necessarie cure sul posto. Su quanto accaduto invece sta indagando la Polizia stradale. Il traffico in direzione Milano è rimasto in tilt per diverse ore, poi è stato aperto ma esclusivamente su due corsie.











