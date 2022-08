Incidenti oggi, auto contro albero: morta 55enne/ Roma: centauro investito e ucciso

Anche in data odierna, venerdì 19 agosto 2022, il bollettino incidenti oggi ci parla purtroppo di sangue versato sulle strade di tutta Italia e di vite spezzate. Nelle scorse ore, infatti, a Roma, in via della Serenissima, all’altezza di via Prenestina, ha avuto luogo un impatto fatale tra un’auto Mercedes e una moto Honda. Dopo lo scontro, quest’ultima è stata sbalzata via e ha colpito un furgone Fiat Ducato che si trovava in sosta all’altezza del punto in cui è avvenuto il sinistro stradale.

Nella carambola fatale ha perso la vita un 38enne di nazionalità italiana, che si trovava in sella al motoveicolo. Poco dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti del quarto gruppo Tiburtino della polizia municipale di Roma Capitale, che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti nell’incidente. In questo momento, stando a quanto si apprende, sono ancora in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica corretta dei fatti.

INCIDENTI OGGI: AUTO CONTRO ALBERO, MORTA 55ENNE

Un’altra tragedia in materia di incidenti stradali oggi giunge da Vecchiazzano, in Emilia-Romagna, dove una 55enne originaria dello Sri Lanka, che viaggiava su una Renault Clio in direzione Forlì (ma pare non fosse lei a guidare, ndr), ha purtroppo perso la vita in un impatto nel quale sono rimaste ferite non gravemente altre due persone che erano sul mezzo.

Stando alla ricostruzione fornita dagli organi di stampa locali, con particolare riferimento a “Il Resto del Carlino”, la Renault, per evitare l’incidente con una Ford che viaggiava in direzione opposta, “è andata a sbattere contro un albero sul lato destro della strada. Sembra che la Ford abbia invaso l’altra corsia – a chiarirlo sarà solo la relazione degli agenti della polizia stradale – per evitare una Peugeot impegnata a svoltare a sinistra su via del Partigiano. Nel sinistro sono rimaste ferite leggermente altre cinque persone. Sul posto il personale del 118 e la polizia stradale”.

