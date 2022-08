Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 19 agosto

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 oggi, venerdì 19 agosto, entra in quello che potremmo definire il rush finale, per chiudere nel migliore dei modi un’edizione degli Europei di nuoto che possiamo comunque definire in ogni caso già trionfale. Innanzitutto, dobbiamo evidenziare che nemmeno oggi purtroppo comincerà il programma del nuoto di fondo in acque libere, perché ci sarà un ulteriore giorno di ritardo rispetto al previsto a causa dei problemi causati dal maltempo nel mare di Ostia, dove solamente da domani potremo vedere in azione Gregorio Paltrinieri e tutti gli altri eroi del nuoto sulle distanze più lunghe, che già ai Mondiali ci hanno regalato emozioni a non finire.

Medagliere Europei nuoto Roma 2022/ Medaglie Italia: 19 ori e 55 podi per il primato

Ci sarà comunque naturalmente il programma dei tuffi a catalizzare l’attenzione agli Europei di nuoto Roma 2022, che vivranno allora oggi, venerdì 19 agosto, un giorno con soli tre titoli in palio e ambizioni sempre alte per l’Italia, che sta facendo benissimo anche nei tuffi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna nona giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia esclusivamente dei tuffi, ma anche dalle grandi altezze.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO ROMA 2022/ Medaglie Italia: i tuffi ci portano a 55 podi!

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD e Rai 2 si potranno alternare, anche in base agli altri eventi di questi giorni ricchissimi di sport. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEGLI EUROPEI DI NUOTO

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Per entrare nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata non inizierà oggi con le due gare sui 10 km sia maschile sia femminile per il nuoto di fondo in acque libere. In copertina ci sarebbero stati naturalmente Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che hanno fatto doppietta un mese e mezzo fa ai Mondiali di Budapest e le aspettative sarebbero state alte pure in campo femminile, dove potremo schierare Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci, ma tutto questo sarà domenica.

Diretta/ Europei nuoto Roma 2022: argento Marsaglia e il sincro, Tocci bronzo!

Al pomeriggio spazio invece ai tuffi nella diretta degli Europei nuoto Roma 2022: a dire il vero, già alle ore 10.00 ci saranno i preliminari della gara dal trampolino 3 metri femminile, che però poi vedrà la sua finale alle ore 16.45, sperando che Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini ne siano ottime protagoniste, mentre alle ore 15.30 ecco la finale della piattaforma sincro 10 metri maschile, nella quale l’Italia schiererà la coppia formata da Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu. Infine, spazio pure allo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze: in particolare oggi dalle ore 18.46 si assegnerà il titolo della gara femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA