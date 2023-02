Diretta/ Sampdoria Bologna streaming video tv: ultima spiaggia? (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA: MALEDIZIONE FERRARIS

La diretta Sampdoria Bologna, in programma sabato 18 febbraio alle ore 15:00, vede un match tra due squadre che possono offrire spunti. I blucerchiati arrivano da un prestigioso pareggio contro l’Inter, ma che non ha smosso di troppo la classifica rimanendo sempre a otto punti dal quart’ultimo posto. Più tranquilla la situazione del Bologna con l’ultima gara persa col Monza che non dovrebbe minare le speranze di una salvezza tranquilla dei rossoblu.

In casa la Samp non segna esattamente dal dieci settembre contro il Milan, una situazione che sta diventando veramente complicata con solamente tre punti conquistati in undici gare senza mai vincere. I felsinei invece lontano da Bologna hanno vinto solo tre volte, ma perlomeno sono riusciti a raggiungere dieci punti in dieci partite.

SAMPDORIA BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sampdoria Bologna sarà possibile vederla attraverso Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Sampdoria Bologna scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Bologna vede i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2 disegnato da Stankovic. In porta Audero, Amione-Nuytinck-Murillo trittico difensivo. Leris confermato sulla destra mentre Winks e Cuisance risiederanno a centrocampo. Augello sarà l’esterno mancino. Djuricic e Gabbiadini supporteranno Lammers.

Il Bologna risponde con il 4-1-4-1: Skorupski in porta, la sorpresa Posch, Lucumì, Sosa e l’ex Cagliari Lykogiannis. In mediana Schouten, seguito da Orsolini, Ferguson, Dominguez e Soriano. A Barrow il compito di segnare.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Sampdoria Bologna vedono un match che pende dalla parte dei felsinei. Il successo dei rossoblu infatti, secondo Snai, vale 2.40 contro i 3.20 dell’1 fisso. Segno X a 3.10.

Il Gol è offerto a 1.97 altrimenti, se si pensa che solo una o nessuna squadra andrà in gol, la quota di riferimento è il No Gol a 1.77. Over 2.5 poco probabile: 2.30 contro 1.55 dell’Under.

