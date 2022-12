Incidenti oggi, auto contromano a Siena: un morto/ A Roma deceduta una 39enne

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 2 dicembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati sulle strade del nostro Paese, quegli scontri che hanno purtroppo causato delle vittime. Segnaliamo subito quanto avvenuto ieri a Siena, in Toscana, precisamente sull’Autopalio, fra le uscite di Badesse e Siena Nord. Un’automobile ha imboccato la superstrada contromano per poi scontrarsi frontalmente con un mezzo che sopraggiungeva nella direzione opposta di marcia, quella giusta.

Un impatto devastante che ha causato una vittima e un ferito grave. A morire è stato un signore anziano di anni 83, colui che ha imboccato la superstrada contromano, e che è deceduto di fatto sul colpo. Ferito in maniera grave invece il conducente dell’altra auto, un uomo di 44 anni che è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, quindi l’automedica, i vigili urbani, i vigili del fuoco, la polizia e il personale Anas, e l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale: il tratto di superstrada interessato è rimasto chiuso per circa due ore, prima che si procedesse al trasferimento della salma e alla pulizia dell’asfalto.

INCIDENTI OGGI, 39ENNE MORTA ALLE TERME DI CARACALLA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto alle Terme di Caracalla in Roma, dove è morta una ragazza di soli 39 anni, tale Valeria Sebastiani, conosciuta anche come “l’imprenditrice dei drink”. Si trovava a bordo della sua motocicletta quando si è scontrata violentemente con un albero, un impatto violentissimo che ha spezzato la vita sul colpo alla giovane centaura. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e a riguardo sono al lavoro le forze dell’ordine, a cominciare dalla polizia locale.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social all’indirizzo appunto della donna deceduta, a cominciare dai vari colleghi della ristorazione come Harumi Roma, che l’ha voluta ricordare così: “Non ci sono parole per descrivere il dolore avvertito dopo la tragica notizia… mancherà il tuo sorriso a tutti noi dolce Vale”. Cinzia aggiunge: “Hai aperto con me il Mercat e oltre ad avermi aiutata in questa fantastica impresa, abbiamo condiviso insieme diversi banconi dei più noti locali romani, ci siamo divertite, ubriacate e anche litigato, abbiamo rafforzato il nostro rapporto durante questi anni. Io sono senza parole. Mancherai folle ragazza. Che la terra ti sia lieve”.











