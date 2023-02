Incidenti oggi, auto contromano in A34: una vittima/ 75enne investito a Guidonia

Sono diversi anche oggi gli incidenti che dobbiamo raccontarvi e che hanno causato delle vittime sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto ieri in quel di Villesse, in provincia di Goriza (Friuli Venezia Giulia), dove una persona è morta a causa di una manovra scellerata. Secondo le ricostruzioni una donna (la vittima) avrebbe invertito improvvisamente il proprio senso di marcia mentre stava percorrendo l’autostrada A34, scontrandosi in maniera violenta con un’altra auto. Il bilancio è di un morto e di un ferito grave, oltre ad altre tre persone coinvolte. Tutti coloro che sono stati soccorsi risultano essere stranieri, originari della Serbia.

A provocare l’incidente mortale è stata un’anziana alla guida di un’utilitaria che dopo essersi accorta di aver preso l’autostrada nel senso opposto di marcia ha fatto improvvisamente marcia indietro, per poi percorrere 500 metri circa prima di scontrarsi con una vettura di potente cilindrata targata Belgrado. L’anziana dopo l’impatto è deceduta sul colpo a seguito delle ferite gravissime riportante, mentre tutti gli altri quattro occupanti dell’auto straniera sono rimasti feriti, fra cui un ragazzo di soli 16 anni. Fra i quattro è risultata essere in condizioni più critiche una donna di circa 45 anni che è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso a Udine. Attenzionata anche una 50enne che è stata ricoverata in codice rosso presso l’ospedale di Cattinara.

INCIDENTI OGGI, 75ENNE INVESTITO DA CAMION A GUIDONIA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello accaduto all’interno del Car, il Centro Agroalimentare Roma, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion che stava facendo manovra. L’episodio è avvenuto a Guidonia Montecelio e una volta che il pedone è stato investito non vi è stato più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. L’incidente si è verificato attorno alle ore 12:00 della giornata di ieri, giovedì 9 febbraio, presso il polo commerciale di via della Tenuta del Cavaliere, fra Setteville di Guidonia e Case Rosse, quadrante nord est della Capitale.

La vittima, residente a Carsoli, in Abruzzo, aveva 75 anni e quando gli uomini del 118 si sono recati sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, con la polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso per individuare eventuali responsabilità del camionista o del pedone. Il conducente del mezzo pesante è stato portato in ospedale per eseguire i controlli di rito, leggasi esami alcolemici e tossicologici.











