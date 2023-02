Incidenti oggi, 17enne morto in scooter a Napoli/ 83enne investita da camion

Ecco quali sono stati gli incidenti avvenuti oggi e nelle ultime ore in Italia. Tanti purtroppo gli scontri drammatici sulle strade del nostro Paese che hanno lasciato vittime sull’asfalto, a cominciare da quello avvenuto a Vico Equense, noto comune in provincia di Napoli, dove purtroppo ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni. Il giovane era partito da Ticciano e si stava recando a scuola in motorino, ma lungo il rettilineo tra Fornacelle e Alberi, frazioni di Vico, ha perso il controllo sbattendo violentemente a terra. E’ ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma sembra che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, forse per l’alta velocità o magari una distrazione, un guasto o un malore.

Accoltellamento Assago, Tombolini "capace intendere e volere"/ Esito perizia

L’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti ma per il 17enne non vi è stato purtroppo nulla da fare. Non è da escludere che il giovane sia scivolato per via del ghiaccio presente sul tratto stradale al momento dell’incidente. “Siamo addolorati e sconvolti. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore”, è il commento del vescovo Francesco Alfano e i parroci della costiera. Gli inquirenti, come riferisce l’Ansa, hanno sequestrato i filmati delle telecamere della zona per capire con esattezza quanto sia accaduto: al momento la salma del ragazzo si trova all’obitorio di Castellammare di Stabia.

Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve in Corsica

INCIDENTI OGGI, 83ENNE INVESTITA DA CAMION RIFIUTI A LADISPOLI

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Ladispoli, sul litorale laziale, in provincia di Roma. In questo caso a perdere la vita è stata un’anziana signora di anni 83 che è stata travolta da un camion della nettezza urbana. La vittima, come riferito dai media locali, si chiamava Rosa Russo, una residente del luogo che è stata investita lungo viale Europa. I soccorsi sono stati tempestivi ma gli uomini del 118, nonostante i disperati tentativi di rianimare l’anziana signora investita, alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Ciro Grillo, processo stupro di gruppo/ In aula testimoni genitori presunta vittima

Sotto choc l’autista del compattatore, anche se non è ben chiaro se abbia avuto delle responsabilità o meno. Il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, ha commentato così la tragica notizia: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Ladispoli esprimo vicinanza nei confronti dei familiari della nostra concittadina che questa mattina è rimasta vittima di un tragico incidente stradale in Viale Europa. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare, ma confidiamo che su questo faranno piena luce gli organi inquirenti. In questo momento di grande dolore ci stringiamo attorno al dolore dei familiari, a cui rivolgo le più sentite condoglianze”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA