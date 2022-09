Incidenti oggi, auto fuori strada a Cuneo: 2 feriti/ Furgone si ribalta a Torino

Il bollettino degli incidenti di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, riferisce ancora notizie drammatiche provenienti dal Piemonte, anche se, fortunatamente, non si sono registrate vittime. Partiamo dalla provincia di Cuneo, con particolare riferimento alla strada statale 28 che, da Mondovì, conduce sulla cima del col di Nava. Il sinistro si è verificato in direzione dell’abitato di Garessio, situato tra i Comuni di Priola e Ormea. Un’automobile con due persone a bordo è finita fuori strada al chilometro 69 e nell’impatto gli occupanti hanno rimediato alcune ferite.

Nell’impatto avvenuto in landa cuneese, che rientra nel novero degli incidenti di oggi, una delle persone presenti sul veicolo è stata trasferita in codice giallo presso l’ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì da parte degli operatori del soccorso sanitario del 118, intervenuto in loco unitamente ai vigili del fuoco di Garessio e ai carabinieri. Inevitabilmente si sono rilevati alcuni disagi relativi al transito veicolare lungo la carreggiata, considerata la necessità di eseguire manovre di soccorso e mettere il mezzo in sicurezza.

INCIDENTI OGGI: FURGONE SI RIBALTA SULLA TANGENZIALE NORD DI TORINO

All’interno del bollettino degli incidenti di oggi, se ne rileva uno ulteriore accaduto a Torino, in tangenziale nord e in direzione nord Milano-Aosta, per un sinistro avvenuto all’altezza dello svincolo di Venaria Reale. Nel dettaglio, un Fiat Fiorino per cause ancora da accertare si è improvvisamente ribaltato tra la seconda e la terza corsia di marcia, perdendo aderenza sull’asfalto e finendo ruote all’aria.

Come riportano i colleghi di “Torino Today”, il suo conducente è stato trasportato in ambulanza al nosocomio “Maria Vittoria” di Torino in condizioni di salute non gravi. Oltre all’équipe sanitaria del 118, sul luogo di uno dei più violenti incidenti di oggi sono sopraggiunte le pattuglie della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa, che hanno regolamentato il traffico fino alla conclusione delle operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.

