Incidenti oggi, auto in scarpata: 57enne morto ad Ivrea/ Un decesso anche a Verona

Ecco quali sono stati gli incidenti che si sono verificati oggi e nelle ultime ore in Italia, scontri che hanno purtroppo causato delle vittime o dei feriti gravi. Si comincia con quanto registrato ieri in provincia di Torino, di preciso a Borgofranco d’Ivrea, dove ha perso la vita un uomo di 62 anni.

Questi era dato per disperso da circa 24 ore, e alla fine si è scoperto essere finito con la propria auto in una scarpata, molto probabilmente nella notte fra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio scorsi. La vittima era a bordo della sua auto una Fiat Punto, quando ha perso il controllo del proprio mezzo lungo la strada all’altezza del ponte sulla Dora Baltea, finendo di sotto dopo aver abbattuto un albero e un palo. Quasi sicuramente l’uomo a bordo dell’auto è morto sul colpo e quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME NELLE ULTIME 24 ORE SULLE STRADE ITALIANE

L’auto finita nella scarpata è stata avvistata solo ieri e sul posto si sono recati i sanitari con ambulanze ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Ivra e l’elicottero Drago del comando provinciale dei carabinieri. La vittima si chiamava René Fausto Striano, e la sua scomparsa era stata denunciata nella giornata di ieri dai famigliari.

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Verona, di preciso a Quinto di Valpantena, dove ha perso la vita un uomo di 69 anni. Si tratta di un incidente che è avvenuto ben nove mesi fa lungo la provinciale 6 e che era costato la vita ad una donna di 57 anni, Silvana Meante. Nella giornata di ieri è purtroppo arrivata la notizia del decesso anche dell’anziano signore che si trovava a bordo di una Panda e che il giorno dell’incidente, il 29 maggio 2022, era stato rinvenuto in condizioni disperate e trasferito con l’elisoccorso presso l’ospedale di Verona dove purtroppo ieri è deceduto.

