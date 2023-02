Incidenti oggi, due 25enni morti a Carbonia/ Roma, un morto e 3 feriti dopo scontro

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 24 febbraio 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane, e partiamo da quello accaduto a Carbonia, in Sardegna, dove due 25enni sono deceduti a seguito di un violentissimo scontro frontale avvenuto sulla strada provinciale SP2.

Le vittime, come riferisce l’Adnkronos, si chiamavano Nicola Medda e Federico Pinna (quest’ultimo doveva ancora compiere i 25 anni). Il primo era a bordo di una Fiat mentre il secondo di una Renault Clio: le due auto stavano procedendo nell’opposto senso si marcia quando, nel tratto fra Carbonia e Villamassargia, zona a quattro corsie senza spartitraffico centrale, sono venute a contatto. Purtroppo si tratta di una zona dove gli incidenti sono all’ordine del giorno, e l’ultimo precedente mortale risale a sole due settimane. Quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato per i due 25enne non vi era purtroppo già più nulla da fare.

INCIDENTI OGGI: UN MORTO E TRE FERITI A ROMA

Fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Roma nel pomeriggio di ieri lungo la via Tiberina, zona nord della capitale. In zona di Riano, al chilometro 7, alcune automobili sono venute a contatto come riferito da Fanpage, e il bilancio è stato pesantissimo: un morto e tre feriti.

Diversi i mezzi di soccorso giunti sul luogo segnalato, comprese due squadre dei vigili del fuoco, ma per un automobilista alla guida di un’auto non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo. Le altre tre persone coinvolte hanno invece riportato delle ferite che sono risultate essere lievi: nessuno è in pericolo di vita. Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto e toccherà alla polizia capire che nel dettaglio cosa sia successo e soprattutto eventuali responsabilità, anche ascoltando i tre feriti. Il servizio di Astral Infomobilità ha fatto sapere che il tratto di strada interessata è stato chiuso per effettuare tutti i rilievi del caso, provocando non poche ripercussioni sul traffico romano.

