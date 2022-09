Incidenti oggi, auto si ribalta a Fossano: un morto/ Reggio Emilia, centauro ferito

Il bollettino incidenti di oggi, giovedì 22 settembre 2022, segnala nuovi, gravi sinistri lungo le carreggiate del Belpaese, in uno di questi casi, purtroppo, anche mortali. In tal senso, in provincia di Cuneo, precisamente a Fossano, nella rotatoria per la frazione di Cussanio (via Torino), si segnala la morte di un uomo di 49 anni, la cui autovettura, per ragioni ancora da appurare e al vaglio degli inquirenti, ha perso aderenza con il manto stradale e si è ribaltata, uscendo fuori strada e provocando il decesso del conducente, probabilmente perito sul colpo.

Sicuramente si tratta di uno degli incidenti più drammatici della giornata di oggi e ha registrato l’intervento congiunto di carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118. Questi ultimi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Altro dato che emerge dalle cronache locali: nell’accaduto, fortunatamente, non si è registrato il coinvolgimento di altri automezzi.

INCIDENTI OGGI, REGGIO EMILIA: 18ENNE CADE DALLA SUA MOTO E SI FERISCE GRAVEMENTE

Fra gli altri incidenti di oggi, si rileva quello di Reggio Emilia, sulla strada provinciale che collega gli abitati di Novellara e di Campagnola. Protagonista del sinistro un giovane motociclista di soli 18 anni, il quale, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo, ribaltandosi fuori strada e riportando ferite molto gravi. Sono stati alcuni passanti a vedere la scena dello schianto drammatico e a contattare prontamente gli uomini del 118.

Come si legge sul “Resto del Carlino”, sono giunti in loco la Croce rossa di Novellara, l’automedica di Guastalla con i vigili del fuoco e l’elisoccorso di Bologna, atterrato in mezzo alla strada. Dopo le prime cure, si legge, “il giovane ferito è stato caricato in ambulanza, poi è stato trasportato sull’elicottero per giungere in volo all’ospedale ‘Maggiore’ di Parma. Le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi per i traumi riportati nella sbandata”. Presenti anche i carabinieri sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso, dai quali emergerebbe l’assenza del coinvolgimento di altri veicoli.

