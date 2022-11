Incidenti oggi, centauro morto a Pescara/ A Cosenza scontro fatale con un muretto

Andiamo a scoprire insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti in Italia. Il primo episodio mortale che purtroppo dobbiamo raccontarvi è quello avvenuto in provincia di Pescara, precisamente nel territorio comunale di Manoppello. Qui ha perso la vita un motociclista a seguito di un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre 2022. L’uomo che stava procedendo in sella alla sua moto si è scontrato con un camion per delle cause ancora da accertare.

TERREMOTO OGGI PESARO M 5.7/ Ultime notizie Ingv, segnalate crepe e fessurazioni

Sul posto, una volta lanciato l’allarme, si sono recati i soccorsi con gli uomini del 118 di Pescara e un elicottero, ma per il centauro non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo a seguito del violentissimo impatto con il mezzo pesante. Sono intervenuti anche gli uomini i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara e quelli di Alanno, che hanno utilizzato i cuscini di sollevamento per estrarre il conducente della moto, purtroppo deceduto in precedenza. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello verificatosi in provincia di Cosenza, precisamente lungo il confine con Castrolibero. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 7 novembre, ma le conseguenze si sono purtroppo materializzate nel pomeriggio di ieri, la morte di un 52enne di Castrolibero.

Liliana Resinovich, il giallo delle borse/ Marito Sebastiano Visintin: "Sono sparite"

INCIDENTI OGGI, 52ENNE MORTO A COSENZA DOPO SCONTRO CON MURETTO

L’episodio aveva visto la stessa vittima a bordo di un’auto, una Fiat Punto, schiantatasi contro il muretto che delimita il ponte che passa sopra il torrente Campagnano, un impatto violentissimo che di fatto non ha lasciato scampo allo stesso cosentino, soccorso in condizioni disperate, e trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso Ospedale Civile dell’Annunziata.

I medici le hanno tentate tutte per salvare la vita all’uomo, ma nel primo pomeriggio di ieri ha esalato l’ultimo respiro per via delle gravissime ferite riportate a seguito dell’incidente avvenuto su Via degli Stadi a Cosenza. Saremo pronti ad aggiornarvi nel corso della giornata di oggi in caso di altri gravi incidenti stradali.

“Winston Churchill razzista e colonialista”/ I giovani inglesi condannano lo statista

© RIPRODUZIONE RISERVATA