Incidenti oggi, bimbo di 7 anni morto investito da bus/ A Genova una vittima 40enne

Facciamo il punto anche oggi su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle scorse ore in Italia, e che hanno causato delle vittime. Cominciamo da quello avvenuto a Cesena nella serata di ieri, precisamente nella frazione di Sant’Egidio, dove è morto un bimbo di soli 7 anni. Una vera e propria tragedia quella che si è verificata in Romagna, un incidente dai risvolti a dir poco agghiaccianti. Secondo quanto riferito da CesenaToday, sembra che il piccolo fosse a bordo di una bicicletta assieme al padre, quando ad un certo punto l’uomo è caduto verso la carreggiata.

India, bimbo uccide serpente cobra a morsi/ Gli stava stritolando il braccio

Proprio in quel momento transitava un bus di linea che non ha potuto evitare il bimbo, per un impatto devastante. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma quando gli uomini del 118 sono giunti poco dopo sul luogo segnalato, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso bimbo, a seguito dei fortissimi traumi subiti. Soccorso anche il padre e il fratello maggiore, entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena in stato di choc. La via Cervese, dove si è verificato l’incidente, è stata chiusa al traffico e le auto sono state deviate lungo le altre strade del quartiere.

Terremoto oggi Modena M 2.0/ Ingv ultime notizie, doppia scossa in Emilia

INCIDENTI OGGI, MORTA UNA 40ENNE IN QUEL DI GENOVA

Un curioso scherzo del destino ha voluto che sempre lungo quella via, nel 2019, fosse già morto un altro giovanissimo, un ragazzino appena 15enne in sella alla sua moto. Fra gli incidenti più gravi avvenuti oggi, anche quello verificatosi sulle strade di Genova, dove a morire è stato un motociclista: questi ha perso la vita a seguito di uno scontro con dei mezzi pesanti.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri sul lungomare Canepa a Sampiederdarena, e stando alla ricostruzione di quanto accaduto, a perdere la vita sarebbe una donna di 40 anni, che sarebbe stata travolta e stritolata da un tir. Anche in questo caso i soccorsi sono stati inutili visto che, quando i sanitari si sono recati sul posto, per la povera donna non vi era già più nulla da fare.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Meloni da al Sisi: Regeni e Zaki i casi trattati

© RIPRODUZIONE RISERVATA