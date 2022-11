Incidenti oggi, 33enne morto a Cremona/ Sull’A10 persona investita e morta sul colpo

Scopriamo insieme anche oggi, lunedì 7 novembre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, e cominciamo con quanto avvenuto in quel della provincia di Milano, precisamente in viale Lombardia, a Cologno Monzese, dove un 79enne è stato investito da un’auto e ucciso, a pochi metri da casa sua. L’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 17:30 di ieri sera, domenica 6 novembre, e a investire l’anziano colognese è stato un ragazzo di soli 19 anni, a bordo di una Bmw Serie 1 e residente nella stessa cittadina alle porte di Milano.

Terremoto oggi Frosinone M 2.3/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Courmayeur

Sul posto sono arrivati diversi uomini del personale sanitario, ma quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dello stesso pensionato, deceduto a seguito dei gravissimi traumi subito dopo l’impatto con l’auto. Il 19enne che invece ha travolto il 79enne è rimasto sul posto, senza scappare, e i carabinieri stanno cercando di capire se vi siano delle responsabilità (l’uomo ha attraversato la strada 7 metri dopo le strisce pedonali), e le sue condizioni fisiche. Inoltre, si stanno raccogliendo anche le testimonianze di eventuali persone presenti, e vagliando le telecamere di sicurezza della zona.

Giovani alunni messi a lavorare nelle mense/ "C'è carenza di genitori volontari"

INCIDENTI OGGI, 33ENNE PERDE IL CONTROLLO DEL SUV E SI RIBALTA

Per il giovane, in ogni caso, si configura il reato di omicidio stradale, ed inoltre, bisognerà capire se la cilindrata dell’auto che guidava sia compatibile con il suo status di neo-patentato, che obbliga gli stessi a utilizzare mezzi di piccola cilindrata nei primi anni dopo la patente.

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quanto accaduto in provincia di Cremona, dove è morto un ragazzo di soli 33 anni, Filippo Mazzini, residente a San Savino. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il giovane uomo, a bordo di un suv di marca Dr, avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori strada in autonomia attorno alle ore 17:30 di ieri sera, lungo la strada provinciale che collega Vescovato a Pescarolo. In corrispondenza di una curva avrebbe perso il controllo ribaltandosi più volte, e il suo corpo sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo, per un violentissimo impatto che non gli ha lasciato scampo. Da segnalare infine, fra gli incidenti avvenuti oggi, quanto accaduto stamane sull‘Autostrada A10 dove un migrante è stato travolto da un mezzo pesante in quel di Ventimiglia, attorno alle ore 5:30. Il poveretto sarebbe stato trascinato per decine di metri: per lui non vi era nulla da fare.

Rudy Guede su omicidio Meredith Kercher/ "Io innocente nel posto sbagliato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA