Incidenti oggi, coppia investita a Roma: morto 74enne/ Schianto in rotatoria: 2 feriti a Brescia

Il bilancio degli incidenti avvenuti oggi in Italia è purtroppo drammatico. Una coppia di anziani a Roma, in via di Tor Tre Teste all’altezza del civico 201, nelle prime ore della mattina, è stata investita da una Volkswagen Golf. I due sono stati sbalzati contro l’asfalto a causa dell’urto. Per Marcello Grossi, 74 anni, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. La moglie è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. La donna, profondamente sconvolta, è stata affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in codice giallo al policlinico Tor Vergata.

Toni Negri, morto lo storico leader di Autonomia Operaia/ Il filosofo e docente aveva 90 anni

Sul posto sono arrivati gli agenti del V gruppo Casilino della polizia di Roma Capitale per effettuare i rilievi necessari a comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente della vettura, un quarantottenne, è stato condotto in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Il compito di chiarire le sue responsabilità per la morte dell’uomo spetterà agli inquirenti.

Pfizer, azioni crollano dopo il Covid: ai minimi in 10 anni/ Calo del 50% e zero stime di crescita nel 2024

INCIDENTI OGGI, DUE FERITI A BRESCIA: LO SCHIANTO NELLA ROTATORIA

Quello di Roma non è tuttavia l’unico degli incidenti gravi avvenuti oggi. A Brescia infatti un ragazzo di 24 anni e una donna di 45 anni sono rimasti gravemente feriti dopo uno schianto avvenuto intorno alle 6.15 all’altezza della maxi rotatoria in località Mirandola, che collega la Sp573 con la Sp469 e la variante della Sp17. Le loro auto si sono scontrate violentemente per cause ancora da chiarire. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere e trasportarli in ospedale, dove i medici li stanno sottoponendo alle necessarie cure.

“Matthew Perry morto per gli effetti della ketamina”/ Il coroner: “Annegamento fattore secondario”

Le due vittime sono state ricoverate in codice giallo, uno all’ospedale Civile di Brescia e l’altra al Papa Giovanni di Bergamo. Le lesioni riportate sono serie, ma non a tal punto da metterli in pericolo di vita. I Carabinieri intanto si sono recati sul posto insieme ai soccorritori per chiarire la dinamica del terribile incidente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA