Incidenti oggi, due motociclisti morti a Rieti dopo scontro/ Una vittima a Porto Cesareo

Tanti anche oggi gli incidenti che purtroppo dobbiamo segnalarvi, scontri drammatici che hanno causato vittime o feriti gravi. Partiamo da quello avvenuto in provincia di Rieti, precisamente sulla strada statale 471 tra Posta e Leonessa. Qui hanno perso la vita due motociclisti mentre un terzo è rimasto ferito a seguito di uno scontro fra tre motociclette.

Le vittime sono due uomini di 43 e 45 anni, e il sinistro è accaduto di preciso al km 23,5 della Salaria, per delle cause ancora da accertare. Il 45enne era originario di Roma, mentre il 43enne proveniva da Modena; il terzo motociclista coinvolto nello scontro si trova al momento in ospedale, ricoverato ma non in gravi condizioni, di conseguenza non è in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione di quanto accaduto, e al momento non è chiara la dinamica del sinistro e di conseguenza di chi siano eventualmente le responsabilità. La strada, dopo lo scontro, è rimasta chiusa per qualche ora in entrambe le direzioni di modo da consentire i soccorsi e il ripristino della viabilità.

INCIDENTI OGGI, 29ENNE MORTO A PORTO CESAREO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in Puglia, precisamente in quel di Porto Cesareo, fra le perle del Salento. Un 29enne, tale Davide Settembrini di Ceglie Messapica, ha perso la vita dopo che con la sua moto si è scontrato con un’auto.

L’impatto, devastante, è avvenuto in corrispondenza del lido Terenga Bay, non distante da Punta Prosciutto, e quando gli uomini del soccorso stradale sono intervenuti sul posto hanno provato a rianimare il 29enne, ma le loro manovre non sono servite a nulla e alla fine è stato dichiarato il decesso sul posto del motociclista. Illesa invece la persona alla guida dell’automobile che è stata sequestrata dalle forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire cosa sia successo: al momento la dinamica dell’incidente è ancora poco chiara.

