Incidenti oggi, madre e figlia 11enne morte e Taranto/ Una 40enne deceduta a Roma

Sono diversi gli incidenti mortali che andremo a segnalarvi oggi, a cominciare da quello avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Roma. Fra Pomezia ed Ardea, come riferito dai colleghi di RomaToday, precisamente in località Madonnina, una donna ha perso la vita dopo che, a bordo del suo scooter, si è scontrata con un’auto. Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente gli uomini del 118, nonché gli agenti della polizia municipale di Ardea sulla via Pontina Vecchia, ma i soccorsi sono stati inutili visto che per la scooterista non c’è stato nulla da fare, morta sul colpo a causa dei profondi traumi subiti dopo l’impatto con l’auto.

Crisanti “Picco superato, 25 mln di casi in due mesi”/ “Quarantena light senza senso”

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Nazzareno Strampelli, e a morire è stata una quarantenne originaria dei Castelli Romani, mentre sono rimaste illese le due persone a bordo della vettura. Ancora da chiarire la dinamica, e a riguardo le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, e se ci siano eventuali responsabilità: nei prossimi giorni sono attese novità.

Terremoto oggi Benevento M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Arezzo

INCIDENTI OGGI: TRAGICO SCONTRO AUTO-CAMION A TARANTO

Fra gli incidenti più gravi che andiamo a descrivervi oggi anche quello che si è verificato ieri pomeriggio in quel di Laterza, in provincia di Taranto (siamo in Puglia). In questo caso a scontrarsi sono stati un’automobile e un mezzo pesante, e dopo l’impatto hanno perso la vita una ragazzina di 11 anni e sua madre di anni 53. Feriti anche un 14enne e un 18enne, anche loro figli della donna deceduta, a bordo dello stesso mezzo.

La famiglia era originaria di Altamura, e lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la ex strada statale 580, che collega Laterza a Ginosa, e la strada provinciale 8, non lontano tra l’altro dal luogo dove si è verificato un altro incidente mortale soltanto 24 ore fa. Anche in questo caso è stato tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, fra cui polizia locale e vigili del fuoco, ma per le due vittime non vi è stato purtroppo nulla da fare. I due ragazzi feriti sono invece stati soccorsi e poi trasportati presso l’ospedale San Pio di Castellaneta.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Meloni: “Senza accordo sul Premier no alleanza”

© RIPRODUZIONE RISERVATA