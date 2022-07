Incidenti oggi, 2 morti nel mantovano/ Una 37enne e uno scooterista di 44 anni

Sono anche oggi diversi gli incidenti che andremo a segnalarvi, a cominciare da quello assurdo, verificatosi nel mantovano. Un uomo a bordo di uno scooter ha prima provocato un incidente, per poi scappare e morire dopo essere stato a sua volta vittima di una caduta. L’episodio è stato raccontato nel dettaglio dal sito dell’agenzia Ansa, ed è avvenuto in quel di Porto mantovano. Protagonista in negativo di questo episodio è stato un 44enne originario della Romania, residente in quel di Soave di Porto Mantovano, che dopo aver provocato un incidente senza gravi conseguenze, anziché fermarsi e fare la constatazione amichevole con l’automobilista coinvolto, ha deciso di scappare, per poi perdere il controllo del proprio mezzo a due ruote e schiantarsi in un fossato laterale, morendo sul colpo.

Bertolaso “Quarta dose sia obbligatoria per over 60”/ “Basta isolamento per positivi"

L’uomo era stato coinvolto in un sinistro poco dopo le ore 21:00, urtando con il suo scooter la fiancata di un’auto. La donna alla guida gli aveva chiesto di fermarsi, ma lui ha accelerato per allontanarsi. A quel punto la vittima ha chiamato i carabinieri per poi mettersi alla fuga del rumeno, ma questi, dopo una decina di chilometri sull’ex statale per Verona, ha fatto una deviazione ad alta velocità che lo ha fatto scivolare a terra. Inutile l’arrivo degli uomini del 118, visto che quando sono giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dello scooterista.

Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

INCIDENTI OGGI, 37ENNE INDIANA INVESTITA DA UN’AUTO

Fra gli incidenti che vi raccontiamo oggi, anche quello che ha visto un’altra vittima sempre nel mantovano, precisamente a Suzzara. In questo caso a morire è stata una 37enne travolta da un’automobile. A perdere la vita, come riferisce il Corriere della Sera, è stata Saini Barthi, donna indiana madre di due bimbi, che è stata urtata da un’auto mentre stava cercando di attraversare la strada in un tratto poco illuminato, nel dettaglio la strada provinciale che porta a Gonzaga, in via Salvador Allende.

Alla guida del mezzo, una Citroen C3 di colore verde acqua, un uomo di 37 anni, che pare non abbia visto la vittima, non riuscendo quindi a frenare e ad evitare l’impatto con la donna. La madre indiana è stata soccorsa dagli uomini del 118 in condizioni disperate, quindi trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Suzzara, dove poi è deceduta nella giornata di ieri.

Bollettino vaccini covid oggi 25 luglio/ 1.5 milioni di quarte dosi somministrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA