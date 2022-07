Incidenti oggi Brianza, scontro Valassina: 14enne ferito/ Roma, 27enne morta sull’A12

INCIDENTI STRADALI OGGI: SCONTRO SU VALASSINA E TANGENZIALE TORINO

Non sono per fortuna tutti gravi gli incidenti stradali avvenuti tra oggi e nelle precedenti ore segnalati in Brianza, a Torino e sullA12 Roma-Civitavecchia: partendo da quello più “vicino” in senso cronologico, si segnala però il gravissimo scontro avvenuto stamane domenica 24 luglio sulla Valassina (Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga) in direzione Nord verso i laghi, nel tratto fra Verano Brianza e Carate Brianza. Tre persone sono rimaste ferite nel terribile impatto tra due auto, di questi gravemente ferito resta un ragazzino di 14 anni: come spiegano le cronache locali di “Qui Como”, l’incidente avvenuto sulla Valassina ha visto l’intervento di due ambulanze, automedica e vigili del fuoco di Monza per spegnere i principi di un incendio.

I tre feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Monza e Desio per accertamenti e per valutare il forte impatto dovuto all’incidente: non sarebbero in pericolo di vita, mentre la stradale sta provando a ricostruire la dinamica esatta dello schianto avvenuto poco prima delle ore 6 sulla statale che da Milano porta al Lago di Como e Lecco. Paura invece al primo mattino per l’incidente avvenuto sulla Tangenziale di Torino con tamponamento tra due veicoli: traffico regolare dopo un’oretta di rallentamenti per lo schianto avvenuto all’altezza di Borgaro, in direzione nord.

INCIDENTE MORTALE SULL’A12: MORTA 27ENNE, ANDAVA AL JOVA BEACH PARTY

È invece tremendo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sull’A12 Roma-Civitavecchia, vicino a Fregene: un morto e tre ferite gravi per lo schianto segnalato nel pomeriggio di ieri. La dinamica spiegata dalle autorità stradali a “Fanpage” riporta le cause della morte della povera 27enne Lucrezia Natale, giovane studentessa presso l’accademia Studio Cinema International. La ragazza assieme a degli amici stava raggiungendo il Jova Beach Party a Campo di Mare quando l’imponderabile destino si è trasformato in tragedia.

All’altezza di Fregene sull’A12 c’era del fumo provocato da incendio di sterpaglie a bordo strada: la Fiat 500 dove si trovava Lucrezia ha rallentato per la presenza delle fiamme, dietro di loro però una Mercedes «station wagon guidata da un 70enne che non è riuscito a frenare in tempo: ha urtato un minivan sul quale stavano viaggiando sei persone e la 500», riporta ancora Fanpage. L’impatto dell’incidente è stato violentissimo, con la 500 finita contro una Peugeot con a bordo tre turisti tedeschi: si è ribaltata all’istante e per la 27enne romana non c’è stato praticamente nulla da fare. Sulla vicenda indagano da ore gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi scientifici e chiesto ad Anas di poter acquisire le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.











