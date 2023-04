Incidenti oggi, morto 15enne in monopattino a Verona/ Brianza, 17enne muore in moto

INCIDENTI OGGI, TRAGEDIA A VERONA: SCHIANTO MONOPATTINO-AUTO, MORTO 15ENNE

Incidenti stradali oggi purtroppo si segnalano lo stesso, pur essendo la giornata di Pasqua una festa in tutto il Paese: e cosi avviene che nella provincia di Verona, precisamente a Oppeano, si registra una tragedia per lo schianto fortissimo tra un monopattino elettrico e un auto che procedeva da Oppeano verso Vallese. In sostanza, raccontano i Carabinieri, un ragazzo di 15 anni è morto essendo stato travolto mentre si dirigeva verso Oppeano da un’auto: il giovane originario di Zevio si chiamava Samuele Brognara ed è morto quando tra soli 4 giorni avrebbe compiuto i suoi primi 16 anni.

«Il ragazzo stava viaggiando in monopattino lungo via Isolo, la strada che dalla frazione Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia», riportano le cronache locali del Resto del Carlino edizione Verona. La notizia si è diffusa a Pasqua in tutta Zevio che si stringe nel cordoglio con la famiglia del ragazzino: «Una famiglia distrutta e dall’ altra parte anche una persona che vivrà il resto della sua vita con questo enorme peso», lamentano nel Paesino contro l’uso diffuso dei monopattini elettrici. Secondo l’Osservatorio Monopattino dell’Asaps, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, cresce in Italia il numero delle vittime dei decessi sul veicolo di micromobilità elettrica: con quella di Samuele siamo a 27 vittime per monopattino solo nel 2023.

INCIDENTI OGGI, NON CE LA FA IL 17ENNE SBALZATO DA MOTO DAVANTI ALLA FAMIGLIA

Non ce l’ha fatta Francesco Galli, 17enne incappato il Sabato di Pasqua in un gravissimo incidente a Osnago (Lecco, Brianza) con la sua moto Kim 125 contro un albero sulla strada Via Trento: il ragazzo è morto nelle scorse ore appena arrivato all’ospedale Niguarda di Milano in totale urgenza. Il 17enne era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ma non è bastato: come racconta oggi “Lecco Today”, il ragazzo è uscito di strada con la sua moto con tanto di schianto tremendo a pochissimi metri dalla sua famiglia.

Il tratto in cui è uscito di strada infatti dista molto poco dalla casa della famiglia ma purtroppo, pur essendo scattati quasi subito i soccorsi, Francesco non ce l’ha fatta divenendo una delle vittime di incidenti stradali oggi giorno di Pasqua. «I genitori e la sorella si sono precipitati sul luogo dell’incidente, assistendo allo svolgimento delle manovre di primo soccorso e al trasferimento presso il nosocomio milanese, dove il ragazzo è deceduto. Tra i primi ad arrivare, la madre del ragazzo, ma anche il parroco e il sindaco di Osnago, Paolo Brivio», ha raccontato ancora “Lecco Today” questa mattina.











