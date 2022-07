Incidenti oggi, morto dopo corsa a 290 km/h sul Gra: video/ Donna investita a Latina

Sono tanti gli incidenti verificatisi oggi in Italia, e nelle ultime ore è stato pubblicato il video di uno scontro di cui vi avevamo parlato due giorni, quello avvenuto sul Gra, il Grande raccordo anulare di Roma, e che ha portato alla morte di un giovane di origini rom. In seguito si è scoperto che la vittima, un 22enne straniero, era a bordo di una supercar, un Audi R8, lanciata a folle velocità appunto sulle strade della maxi tangenziale che circonda Roma. Proprio in queste ore è stato pubblicato il video (lo trovate più sotto) che mostra gli attimi prima dello schianto, registrato con uno smartphone dall’amico che era con il giovane guidatore, e che è rimasto miracolosamente illeso.

Nel filmato si vede l’Audi zigzagare nel traffico a folle velocità, e poco prima di finire contro il guardrail, con il video che ovviamente diventa “nero”, si vede sul conta chilometri la folle velocità di 290 chilometri all’ora. Una carambola impressionate quella registrata dall’R8, che subito dopo essere finita contro il guardrail ha terminato la propria corsa impazzita diversi metri dopo, non coinvolgendo per miracolo nessun’altra vettura.

INCIDENTI OGGI: RUNNER 54ENNE INVESTITA SOTTO GLI OCCHI DEL MARITO

Il 22enne non era morto sul colpo ma quando erano giunti gli uomini del soccorso lo avevano rinvenuto già in condizioni disperate, e poco dopo l’arrivo in ospedale di Tor Vergata era deceduto. Fra gli incidenti di oggi va segnalato anche quello che ha visto la morte di una runner, una donna romana di 55 anni, deceduta presso il comune di Terracina, in provincia di Latina, lungo la Migliara.

La vittima, come riferito dai colleghi di RomaToday, stava facendo jogging sulla strada quando è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva alle sue spalle: un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. La donna era in vacanza in un residence non troppo lontano dal luogo dell’incidente, ed è morta sotto gli occhi del marito visto che accanto a lei vi era proprio il compagno, che stava procedendo in bicicletta e che è stato solo sfiorato dall’auto. A bordo del mezzo una donna di 34 anni che evidentemente non si è accorta della presenza della runner: indagini in corso.

