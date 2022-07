Incidenti oggi, morto un 21enne sul Gra/ Maxi tamponamento a Palermo: 5 feriti

Sono diversi gli incidenti verificatisi oggi o nelle scorse ore in Italia, e uno dei più significativi è quello avvenuto a Roma, dove ha perso la vita un ragazzo molto giovane. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso il grande raccordo anulare, esattamente all’altezza del chilometro 37 e 500. La vittima era a bordo di una fuoriserie, una Audi R8 coupè, e come riferisce il portale RomaToday, non è da escludere che la stessa procedesse a velocità sostenuta nel tratto di strada della carreggiata esterna del Gra.

Stando a quanto ricostruito, anche in base alle testimonianze, l’auto si sarebbe cappottata più volte, per poi concludere la propria folle corsa contro un’altra vettura, tra l’altro guidata da una donna incinta, rimasta comunque in maniera miracolosa illesa: la donna è stata portata in ospedale in stato di choc ma non è assolutamente in pericolo di vita. Decisamente differenti le condizioni fisiche per i due giovani a bordo dell’Audi, che sono stati estratti dopo un lavoro difficoltoso da parte dei vigili del fuoco della squadra 21 A di Frascati. Una volta estratto, in condizioni molto gravi, il 21enne alla guida è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso il policlinico di Tor Vergata dove però è morto a seguito dei gravissimi traumi riportati dopo l’impatto.

TERREMOTO OGGI ROMA E PALERMO: TUTTI I DETTAGLI DI QUANTO ACCADUTO

L’altro ragazzo che viaggiava con lui è stato invece portato al policlinico Casilino in codice rosso, e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni. Secondo quanto fatto sapere da RomaToday, l’auto sarebbe stata sequestrata, e la polizia di Settebagni sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, e come detto sopra, la prima ipotesi è che il 21enne alla guida stesse procedendo a velocità troppo sostenuta, per poi perdere il controllo. Fondamentale sarà la testimonianza dell’amico, che appena si risveglierà sarà ascoltato dagli inquirenti.

Da segnalare, fra gli incidenti di oggi e delle ultime ore, anche un maxi tamponamento avvenuto lungo la statale 121 Catanese, quella che collega Palermo ad Agrigento e viceversa, all’altezza del chilometri 241, nei pressi di Bolognetta. Quattro vetture sono venute a contatto, con cinque persone che sono rimaste ferite. Il traffico è rimasto bloccato ma fortunatamente nessuno dei coinvolti è risultato essere in fin di vita o in condizioni gravi.











