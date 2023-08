Incidenti oggi, motociclista 50enne morto sull’A12/ A Catania deceduto un 67enne

Scopriamo insieme anche oggi, martedì 8 agosto 2023, quali sono stati i principali incidenti stradali che si sono verificati in Italia. Cominciamo da quello accaduto lungo l’autostrada ligure A12, precisamente nel tratto fra Genova Est e Nervi, in direzione della riviera di Levante. Attorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio ha purtroppo perso la vita un uomo, così come comunicato da Autostrade per l’Italia attraverso apposita nota: “Nell’incidente, che ha visto coinvolti una moto e un pullman, una persona ha perso la vita”.

“Sul luogo dell’evento – prosegue la nota – sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Sestri Levante”. La vittima stando a quanto si legge su Repubblica, aveva circa 50 anni e per il centauro purtroppo non vi è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi ne è stato constato il decesso visto che lo stesso è morto sul colpo. L’autostrada è stata chiusa nel tratto interessato provocando non poche ripercussioni sul traffico.

INCIDENTI OGGI, 67ENNE SCOOTERISTA MORTO A CATANIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello che è avvenuto in quel di Catania, dove ha perso la vita un uomo di 67 anni. L’episodio si è verificato nella giornata di domenica, 6 agosto 2023, ma la vittima è morta ieri, lunedì 7 agosto.

In base alla ricostruzione fornita dai media locali l’uomo è spirato presso l’ospedale di Cannizzaro dopo un gravissimo incidente verificatosi all’incrocio fra corso Italia e viale Vittorio Veneto in quel della nota città etnea della Sicilia. Il 67enne era a bordo di uno scooter quando è finito contro un pullman della società Interbus. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo allo scooterista. Da segnalare che la zona in cui è avvenuto lo scontro era da giorni interessata da un cantiere.

