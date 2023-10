Incidenti oggi, scontro auto-palo della luce: 60enne morto a Pisa/ Una vittima anche a Isernia

Facciamo il punto anche oggi, martedì 3 ottobre 2023, sui principali incidenti che si sono verificati in Italia nelle scorse, scontri che hanno avuto esiti drammatici fra morti e feriti gravi. Partiamo da quello accaduto in Molise, precisamente il località Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia.

A seguito dello scontro fra un aurtoarticolato e una vettura, una persona è morta mentre un’altra è rimasta ferita: quest’ultima è stata trasportata in ospedale, precisamente presso il Cardarelli di Campobasso. Secondo quanto segnalato, i vigili del fuoco di Campobasso si sono recati sul luogo dell’incidente assieme agli uomini dei carabinieri di Torella e ai soccorsi del 118: questi ultimi hanno provato in tutti i modi a rianimare la vittima ma alla fine non ce l’hanno fatta ed hanno dovuto alzare bandiera bianca, decretando la morte sul posto.

INCIDENTI OGGI, UN 60ENNE MORTO A PISA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto a Casaglia, frazione di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa (Toscana). In questo caso a perdere la vita è stato un uomo a bordo di una Fiat Tipo, tale Franco Giusto, un cacciatore padovano che è finito con la propria auto contro un palo. Secondo quanto riportato dai media locali, sembrava trattarsi di un banale incidente, ma in realtà sembra che Giusto abbia avuto un malore alla guida, per poi perdere il controllo e terminare appunto in maniera violenta la propria corsa.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri in quel di via Giovanni Ranuzzi, e a ricostruire quanto accaduto è stato l’amico che viaggiava con la vittima, uscito illeso dall’incidente: l’automobilista 60enne prima si è scontrato con un cartello stradale, e poi è finito contro un palo della luce. Anche in questo caso è stato tempestivo l’intervento degli uomini del 118, ma quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.

