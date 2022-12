Incidenti oggi, scontro fra due auto a Potenza/ Deceduto 70enne e un ferito grave

Il nostro quotidiano punto sugli incidenti più gravi verificatisi nella giornata di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, e nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto in quel di Potenza dove un uomo è morto a seguito di uno scontro frontale fra una Panda e una Fiat Punto. L’episodio si è verificato di preciso al km 11,700 dello strada statale 95 Tito-Brienza, un impatto devastante che ha appunto causato un decesso e un ferito gravissimo.

Sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco con due squadre, quindi il personale sanitario del 118, nonché carabinieri e polizia municipale per mettere in sicurezza la strada ed effettuare tutti i rilievi del caso. Le due auto sono andate praticamente distrutte a seguito di uno scontro molto violento, e solo l’intervento dei pompieri ha permesso di estrarre i due automobilisti: per uno dei due, un 70enne di Sant’Angelo le Fratte, purtroppo non vi è stato nulla da fare visto che ogni tentativo dei medici di rianimarlo è stato vano, deceduto sul colpo.

INCIDENTI OGGI, IL FUNERALE DI ALESSIA SBAL A ROMA

L’altra persona coinvolta è invece stata ricoverata presso l’ospedale San Carlo di Potenza, e non sarebbe in pericolo di vita. Fra gli incidenti più gravi di cui vogliamo parlarvi oggi anche quello avvenuto lo scorso 4 dicembre sul Grande Raccordo Anulare a Roma e che ha visto la morte di Alessia Sbal.

Nella giornata di ieri sono stati celebrati i funerali della povera ragazza per il cui decesso è finito ai domiciliari un camionista 47enne. I famigliari sono però convinti che la vicenda non sia ancora stata chiarita fino in fondo di conseguenza nella giornata di ieri hanno diramato un appello: “Chi ha visto, quel maledetto 4 dicembre, parli”. Le parole di Ilaria, sorella della vittima, mentre la mamma ha aggiunta, straziata: “Hanno trovato brandelli di carne per metri e metri”, il suo corpo era ridotto a “un grande pupazzo d’ovatta”.

