Incidenti oggi, 59enne contro tir: morta sul colpo/ 63enne investita e uccisa a Pisa

Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi degli incidenti mortali, sinistri che hanno causato delle vittime sulle strade italiane, ennesimi decessi di questa strage silenziosa. Partiamo con quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove è morta una donna di 59 anni. L’episodio si è verificato di preciso in quel di Isola d’Asti e la vittima era a bordo della sua auto quando si è scontrata in maniera molto violenta con un camion.

Una volta lanciati i soccorsi, sul luogo segnalato si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco, nonché il personale sanitario del 118: la donna è stata estratta dalla lamiere delle proprie auto così come l’occupante del camion, ma per la prima non vi è stato nulla da fare. La 59enne è infatti morta sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi disperati dei soccorritori di rianimare l’automobilista. Ferito in maniera grave anche il camionista, che dopo le prime cure è stato portato in codice rosso presso l’ospedale di Asti, dove si trova attualmente: non sarebbe comunque in pericolo di vita.

INCIDENTI OGGI, 63ENNE INVESTITA E UCCISA A PISA

La vittima 59enne era originaria di Acqui Terme, anche se non sono state rese note le generalità: la strada interessata è rimasta chiusa al traffico per consentire lo spostamento dei due mezzi coinvolti e il recupero della salma. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi, anche quello accaduto in Toscana, precisamente in via San Giovanni Bosco, in quel di Pisa.

Anche in questo caso a morire è stata una donna, una signora di 63 anni originaria dell’Ucraina, che sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto. La vittima stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e il mezzo che sopraggiungeva probabilmente non ha visto la stessa donna a causa dell’oscurità. Dopo l’impatto il conducente si è fermato per prestare soccorso e chiamare i sanitari, ma nonostante l’arrivo tempestivo dei medici per la donna non vi è stato nulla da fare.

