Incidenti oggi, altro camionista morto in A14/ 21enne deceduto in provincia di Arezzo

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi e delle ultime ore, andremo a scoprirlo come ogni mattina su queste pagine, facendo il punto sulle nuove vittime della strada. Si parte da quanto accaduto nella giornata di ieri ad Ancona, dove è deceduto un uomo di 51 anni. Si tratta del camionista che 48 ore fa era stato protagonista di un terribile schianto sull’autostrada A14, fra Grottammare e San Benedetto (direzione sud), e che aveva provocato già la morte di un uomo.

Marco Cassano, il nome della vittima, era stato soccorso in condizioni disperate, e dopo circa 24 ore dal ricovero purtroppo non ce l’ha fatta nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita. L’uomo era originario di Sassari, ma residente da tempo in quel di Castelfidardo, in provincia di Ancona. Ancora in corso le indagini inerenti lo scontro fra i due mezzi pesanti, avvenuto in un punto in cui si viaggiava a doppio senso per via di alcuni lavori in corso. L’altra vittima, Sergio Mazzagufo di 61 anni, era deceduto sul colpo dopo l’impatto.

INCIDENTI OGGI, MORTO UN 21ENNE AD AREZZO: ECCO I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto in provincia di Arezzo, precisamente lungo la strada provinciale Sp1 Setteponti, a Quarata. In questo caso a perdere la vita è stato un ragazzo di soli 21 anni, che ha perso il controllo della sua auto, forse per via dell’asfalto bagnato, finendo contro il muro di recinzione di un’abitazione.

Un urto violentissimo, come testimoniato anche dalle immagini pubblicate in rete nelle ultime ore, e durante lo scontro il giovane ha divelto persino un palo della luce provocando un blackout. Immediato l’intervento dei soccorsi ma per la vittima, il 21enne Lorenzo Cerofolini, non vi è stato nulla da fare, morto durante il trasporto verso l’ospedale di Arezzo in codice rosso. Lorenzo era figlio di una famiglia molto nota in città e la notizia si è diffusa fra la popolazione locale nel giro di breve tempo.

